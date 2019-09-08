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ارتفاع طفيف للأسهم الأميركية


نيويورك - «رويترز» أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز500 وداو جونز الصناعي على ارتفاع طفيف مع استيعاب المستثمرين لتقرير متباين بشأن الوظائف في الولايات المتحدة ومراهنتهم على خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، بينما ساعدت خطة تحفيزية في الصين على تهدئة القلق بشأن النمو العالمي.
وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 69.31 نقطة، أو 0.26 في المئة، إلى 26797.46 نقطة في حين زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.71 نقطة، أو 0.09 في المئة، ليغلق عند 2978.71 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 13.75 نقطة، أو 0.17 في المئة، إلى 8103.07 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ستاندرد آند بورز 1.79 في المئة وناسداك 1.76 في المئة وداو جونز 1.49 في المئة.


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