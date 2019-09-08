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استكمالا لفاعليات جدارية شهداء الكويت التي يقيمها مكتب الشهيد في الاماكن العامة التي يرتادها الجمهور دشن المكتب احتفالية جدارية الشهيد مساء الخميس في مجمع الحمرا لتكون رمزا وطنيا لما قدمه الشهداء من تضحيات للوطن وذلك بهدف تخليد ذكراهم.

وبهذه المناسبة، قالت الوكيل المساعد في الديوان الأميري والمدير العام لمكتب الشهيد فاطمة الأمير، إن الفعالية تقام بمناسبة ذكرى الغزو العراقي الغاشم الذي يوافق اليوم الجمعة 2 أغسطس مرور 29 عاماً عليه، لافتة إلى أن الغاية من هذه المشاركة التذكير بأبطالنا وشهدائنا، واستذكار اليوم الذي ظهر فيه المعدن الكويتي الأصيل، وأيضاً المقيمين الذين كانوا موجودين حينها وساعدوا الكويتيين في المحافظة على الوطن ونالوا الشهادة.

وأوضحت أن الفعالية شملت مجمعات (الافينيوز - مول 360 - الحمرا مول)، معربة عن شكرها لإدارة هذه المجمعات لمساعدتهم ودعمهم لمكتب الشهيد في نشر هذه الرسالة، لتعريف المواطنين والمقيمين والزوار من دول الخليج بمن ضحو بحياتهم في سبيل الكويت، وأعطوا أغلى ما لديهم، قائلة: «وما نفعله هو اتباع نهج ورؤية حضرة صاحب السمو سمو أمير البلاد».

وأكدت فاطمة الأمير أن مكتب الشهيد يعد حالة استثنائية، مضيفة: «منذ أن تم إنشاء المكتب بأمر من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، سعينا إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتواصلنا مع السفارات لأن هناك أفراداً شاركوا في حروب عالمية، ولكن الجهات العسكرية المسؤولة عن العسكريين تقدم لهم تأمين صحي أو رصيد للجامعة فقط وليس رعاية كاملة.

