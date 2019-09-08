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اختتمت الهيئة العامة للرياضة نشاط السباحة للبنين من 5-13سنة بأحواض الجهراء والسالمية والسرة الذي نظمه قطاع الرياضة للجميع بالشراكة مع وزارة التربية ضمن مهرجان صيفكم بارد ويشهد الاسبوع المقبل حفل ختام نشاط السباحة للبنات بحوض سعاد الصباح بالمنصورية.

واشاد مدير ادارة الرياضة للجميع حامد الهزيم بمستوى الاقبال المميز على نشاط احواض السباحة التي اقيمت على مدى شهرين بمعدل 3 ايام في الاسبوع حيث تجاوز عدد المشاركين في الأحواض الثلاثة للبنين 1200مشارك حيث اشتملت التدريبات التي اقيمت تحت اشراف مدربين متخصصين على محو أميه السباحة وصقل قدرات المتدربين بالاضافة الى مهارات الانقاذ والقفز.

وشهدت ختام النشاط اقامة 3 احتفاليات في كل حوض على حدة اجريت خلاله مسابقات للسباحة الحرة والظهر والصدر والتتابع و قدم المتدربون عروضاً للانقاذ والقفز كما تم تكريم الفائزين في المسابقات.

واوضح الهزيم ان النسخة المقبلة من مهرجان صيفكم بارد سوف تشهد توسعاً في نشاط السباحة للبنين والبنات الذي يحظى باقبال متميز وقدم الشكر لوزارة التربية وجميع القائمين على النشاط.

