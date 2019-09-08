loader

الناس

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ختام نشاط السباحة للبنين بمهرجان صيفكم بارد


اختتمت الهيئة العامة للرياضة نشاط السباحة للبنين من 5-13سنة بأحواض الجهراء والسالمية والسرة الذي نظمه قطاع الرياضة للجميع بالشراكة مع وزارة التربية ضمن مهرجان صيفكم بارد ويشهد الاسبوع المقبل حفل ختام نشاط السباحة للبنات بحوض سعاد الصباح بالمنصورية.
واشاد مدير ادارة الرياضة للجميع حامد الهزيم بمستوى الاقبال المميز على نشاط احواض السباحة التي اقيمت على مدى شهرين بمعدل 3 ايام في الاسبوع حيث تجاوز عدد المشاركين في الأحواض الثلاثة للبنين 1200مشارك حيث اشتملت التدريبات التي اقيمت تحت اشراف مدربين متخصصين على محو أميه السباحة وصقل قدرات المتدربين بالاضافة الى مهارات الانقاذ والقفز.
وشهدت ختام النشاط اقامة 3 احتفاليات في كل حوض على حدة اجريت خلاله مسابقات للسباحة الحرة والظهر والصدر والتتابع و قدم المتدربون عروضاً للانقاذ والقفز كما تم تكريم الفائزين في المسابقات.
واوضح الهزيم ان النسخة المقبلة من مهرجان صيفكم بارد سوف تشهد توسعاً في نشاط السباحة للبنين والبنات الذي يحظى باقبال متميز وقدم الشكر لوزارة التربية وجميع القائمين على النشاط.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة