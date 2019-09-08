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اختتمت بساحة بيان الرياضية بطولة كرة قدم الصابون للرجال التي نظمها قطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة على مدى 3ايام بمشاركة 32 فريقاً ضمن فعاليات المهرجان الرياضي الصيفي «صيفكم بارد» وحقق فريق البشر لقب البطولة وحل فريق الكماشة ثانيا وفريق سالم عادل ثالثا، حضر الختام حامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع ونائبه وليد سلطان ورئيس قسم الساحات احمد الصايغ.

واشاد حامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة بمستوى الاقبال الرائع في البطولة وجميع فعاليات المهرجان الرياضي صيفكم بارد الذى ساهم بمنح الفرصة لكافة شرائح المجتمع لممارسة هواياتهم وابراز طاقاتهم من خلال النشاط الرياضي.

ونقل الهزيم إلى المشاركين تحيات المسؤولين بالهيئة وعلى رأسهم المدير العام د. حمود فليطح ونائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة وتوجيههم بتكثيف مثل هذه الملتقيات الرياضية لما لها من دور طيب في اتاحة الفرصة لممارسة الرياضة ونشر الوعي حول أهمية ممارسة الرياضة واللياقة البدنية واتباع نمط حياة صحي وسليم كما قدم الشكر إلى اللجنة المنظمة وكل الجهود التي أسهمت في انجاح البطولة.

