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البندقية - «رويترز»: حملت المخرجتان السعوديتان هيفاء المنصور وشهد أمين رسالة إلى مهرجان البندقية السينمائي إلى جانب فيلميهما، مفادها: لابد من رؤية النساء وسماعهن.

وفيلم «المرشحة المثالية» لهيفاء المنصور من بين 21 فيلماً تتنافس على جائزة الأسد الذهبي في المسابقة الرسمية للمهرجان، ويحكي قصة طبيبة تواجه تحديات بسبب جنسها عندما تقرر الترشح لرئاسة البلدية. وهو أحد فيلمين قدمتهما مخرجات للتنافس على مسابقة هذا العام.

أما فيلم «حراشف» لشهد أمين، والذي عرض خارج المسابقة الرسمية، فيدور حول فتاة تنجو من براثن سكان قريتها المؤمنين بالخرافات، والذين يعتقدون أن لعنة حلت عليها. وتأمل المخرجتان أن توصل أفلامهما رسالة عن تمكين المرأة في الوقت الذي تشهد فيه المملكة العربية السعودية حراكا ثقافيا وفنيا نوعيا في الفترة الحالية.

وقالت المنصور لرويترز «تقديم بطلة (للفيلم) هو تمكين غير مباشر للنساء». وأضافت «أكثر شخصية ستحقق مكسباً في هذا الفيلم هي الفتاة. إنها ليست شخصية فرعية إنها الشخصية الرئيسة. وتجد نفسك تستثمر «الوقت والجهد» في متابعة رحلتها وتقع في حبها وتشجعها، وهذا أمر من المهم للغاية أن يراه جمهور محافظ». وتعكس بداية فيلم منصور التغيرات التي تشهدها المملكة، حيث تظهر البطلة مريم وهي تقود سيارتها إلى عملها.

وفي الشهر الماضي أمرت المملكة أيضاً برفع قيود السفر عن النساء البالغات، الأمر الذي يتيح لهن السفر دون إذن. كما منحت النساء مزيداً من السيطرة على الشؤون العائلية. وعندما سُئلت المخرجة عن الرسالة التي تريد إيصالها إلى السعوديات من الفيلم، قالت «الوقت حان لكي يغامرن وألا يخشين من الفشل أو من إطلاق الأحكام عليهن».

في فيلم «حراشف»، ينقذ والد الفتاة حياة ابنته من تقليد قروي يقضي بأن تقدم الأسر بناتها قرباناً لمخلوقات البحر، الأمر الذي يجعلها منبوذة.

وقالت المخرجة شهد أمين لـ «رويترز» بشان حبكة وقصة فيلمها الذي تشارك فيه : «.. أعتقد أن هذه قصة كل فتاة وليس في الشرق الأوسط فحسب».

وقد كانت المملكة العربية السعودية، قد أعادت في 2018، افتتاح دور السينما وتنشيط الحراك الفني والثقافي العام، وذلك بعد 40 عاماً توقفت خلالها أعمال وعروض الأفلام. وسبق أن تحدثت هيفاء المنصور عن كيف كانت تعاني كثيرا قبل هذه المرحلة وهي تصور وتخرج فيلمها «وجدة» في 2012، والذي تدور أحداثه عن فتاة سعودية تصمم على شراء دراجة. ولكنه تؤكد انها متفائلة . وتقول «تغير الوضع كثيراً. لم أعد مضطرة للاختباء في سيارة فان بعد الآن». وتشير شهد أمين إلى التغييرات بالنسبة لصناع الأفلام في السعودية التي ستقيم مهرجاناً سينمائياً العام المقبل.

وقالت «في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ الناس يشعرون بارتياح أكبر مع الكاميرات ولا سيما في ظل التغيير الذي يحدث في السعودية. أنا من جدة. وهي الآن تبدو مدينة مختلفة تماماً. عندما ترى النساء في الشوارع وهن فاعلات في المجتمع، يدفع هذا بعجلة التغيير في المدينة ويجعلها تنبض بالحياة».

