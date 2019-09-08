إضاءات

تمثل الأغنية الدينية أحد أنماط الأغنية، ليس على الصعيدين المحلي أو العربي، بل هي كذلك في جميع الأديان واللغات واللهجات.

ولقد نشأت الأغنية الدينية وترعرعت تحت مظلة المؤسسة الدينية، سواء الكنيسة أوغيرها من القطاعات الدينية، وصولا الى الأغنية الدينية الإسلامية.

ونصل الى الأناشيد الدينية التي تؤدى في الغالب دون مصاحبة الموسيقى وتتناول موضوعات دينية وإنسانية تعتمد مدح الرسول المصطفى (عليه الصلاة والسلام).

هذه الأغنية وتلك المدائح تظل في حالة من النقص ولربما الغياب، قياساً بما هو مطروح من نتاجات غنائية أخرى.

إن حضور الأغنية الدينية، يتطلب تدخلاً وتحركاً رسمياً، لأن شركات الإنتاج الفني، لم تذهب الى هذا الجانب، ولن تذهب..لأنها تجد ضالتها في الأغاني العاطفية. وهنا يأتي دور المؤسسة الإعلامية والدينية، في تحقيق نتاجات خاصة بالأغنية الدينية والأناشيد والتواشيح أو غيرها.

يوماً بعد آخر، وتجربة بعد أخرى، ومناسبة تكشف بأن المكتبة العربية والإسلامية، تبدو ناقصة على صعيد الإبداع الفني والغنائي، وهذا النقص يشكل علامات استفهام كبرى.

وهي دعوة للحوار والتحرك صوب تفعيل حضور الأغنية الدينية.

وعلى المحبة نلتقي

