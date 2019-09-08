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أسدل مهرجان صيفي ثقافي بدورته الـ 14 الستار الخميس على فعالياته بالحفل الغنائي «نداء الطرب» في مسرح عبدالحسين عبدالرضا مع الفنانة الأردنية نداء شرارة.وخلال الحفل أعربت شرارة عن سعادتها بوجودها في الكويت ووقوفها على خشبة هذا المسرح العريق وأطربت الجماهير التي ملأت مقاعد المسرح عن آخرها ببرنامج غنائي طربي مميز.واستهل الحفل بأغنية «للصبر حدود» للفنانة الراحلة أم كلثوم التي كتبها عبدالوهاب محمد ولحنها محمد الموجي انتهاء بأغنية «أنا بعشقك» من كلمات وألحان بليغ حمدي مرورا بأغنيات «زي العسل» و«ليه خلتني أحبك» و«بتونس بيك» واختتمت الحفل بـ «ميدلي» من أغنيات الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله.وبدأت نداء شرارة الغناء من خلال أدائها عددا من الأغنيات مع فرقة «عمون» الأردنية للتراث والفنون وحصدت لقب «أحلى صوت» ضمن برنامج «ذا فويس» في موسمه الثالث عام 2015 وشاركت في عدد من المهرجانات الموسيقية العربية داخل الأردن وخارجه.وجاءت ليلة الختام هذه بعد 15 يوما قضاها الجمهور بين 48 نشاطا ثقافيا مختلفا توزعت على محاضرات فكرية وأمسيات أدبية وتنوعت بين القصة والشعر والسير والتاريخ وأخرى موسيقية لفنانين وفرق من مختلف دول العالم.وإضافة إلى ذلك شهد المهرجان معارض فنية في التشكيل والتصوير الفوتوغرافي وورش عمل متنوعة اشترك فيها المئات من المهتمين والباحثين عن الفائدة والاستمتاع وتطوير مهاراتهم في شتى المجالات كالرسم والكولاج والتصوير والترجمة والكتابة الأدبية.

