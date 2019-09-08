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جديد السينما الاماراتية خلال الموسم الحالي يتمثل بالفيلم الاماراتي الجديد «فلفل ابيض» تأليف وانتاج جمال سالم وبطولة النجم الاماراتي عبدالله زيد وجمعة علي . وقد حصد الفيلم كثير من الاستقبال والحضور الجماهيري منذ اطلاق الفيلم في الاسواق الاماراتية، وفي طريقة لعدد من الاسواق الخليجية .

تدور قصة الفيلم بطريقة كوميدية حول شخصية «حميدان» التي يجسدها عبدالله زيد، وهو رجل مسن في حالة قلق من الموت، نه تسبب في شبابه في العديد من المشكلات التي جعلت الكثيرين ممن حوله يعانون بسبب تصرفاته، وهو ما يجعله يبحث عن الغفران، ويقرر بالتالي البحث عن الذين آذاهم وأساء إليهم في الماضي كي يصالحهم، وتوازيها قصة «مراد» التي يجسدها جمعة علي، وهو زوج محب لزوجته الممثلة اللبنانية دانا الحلبي، ويحاول أن يرضيها بكل الطرق، حتى إنه يلجأ إلى أعمال الشعوذة ليحقق لها أمنيتها بإنجاب أطفال.

