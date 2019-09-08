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أعلنت هيئة تمثل الأفلام الألمانية في الخارج في مدينة ميونخ أمس، أن فيلم «مفجر النظام» للمخرج نورا فينجشايت سيشارك في سباق الحصول على جائزة الأوسكار. وأوضحت الهيئة أن الفيلم تم ترشيحه من بين 7 أفلام للفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، وستختار أكاديمية أوسكار في يناير المقبل، 5 أفلام أجنبية للترشح رسمياً لجائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنكليزية. وقالت فينجشايت: «نشعر بالتكريم وبالامتنان بمشاركة الفيلم كإسهام ألماني في مسابقة الأوسكار»، مشيرةً إلى أن الفيلم في الوقت الراهن في رحلة احتفالية حول العالم. وأضافت أن «ردود الأفعال القوية للجمهور أوضحت أن السينما يمكنها أن تخلق حواراً بين الثقافات لأنها تدور حول الناس». ومن الأفلام الألمانية المتقدمة للترشح لأوسكار فيلم للمخرج كارولينه لينك «يجب وصول الصبي للهواء الطلق» عن السيرة الذاتية للكاتب والممثل والمذيع هابه-كركيلينغ وفيلم «لارا» للمخرج يان-أوله جيرستر.

