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حكاية نغم عمرها خمسون عامًا.. قضى منها أكثر من ثلاثين عامًا على قمة التلحين. اسم ارتبط بعلامات في الوجدان من الأغاني العاطفية والوطنية والدرامية.

فنان عصامي تفرد بموهبته وإبداعه.. وفي مقر رابدة الأدباء كان الموعد مع الفنان والحكاية.

إنها أمسية الملحن القدير أنور عبدالله بحضور الفنان الكبير عبدالعزيز المفرج، والفنان سامي محمد، وحشد من الأدباء وأعضاء مجلس إدارة الرابطة.

قدم الأمسية الكاتب عبدالعزيز التويجري حيث تطرق إلى محطات في مسيرة المحتفى به، المولود في ديسمبر عام 1957، حيث اكتشف موهبته عام 1968 في المرحلة الابتدائية بالعزف على آلة الأكورديون، درس الموسيقي وحصل على امتياز مع مرتبة شرف من المعهد العالي للفنون الموسيقية، وعلى جائزة الدولة التشجيعية عام 2014، ولقب أفضل ملحن عام 2002

عمل محاضرا في معهد العالي للفنون الموسيقية، وهو ملحن معتمد في الإذاعات الخليجية والعربية، ومكتشف للكثير من الأصوات.

بدأ مسيرته الاحترافية عام 1976 مع الفنان عبدالعزيز السيب وقدم خلال ما يزيد عن أربعين عامًا أكثر من 500 أغنية عاطفية، وطنية ورياضية، تعاون مع شعراء كبار كان أولهم خزنة بورسلي، فائق عبدالجليل، عبداللطيف البناي، ويعقوب السبيعي.

كما تميز ببراعته في الأوبريتات الرياضية في الكويت ودول الخليج، وحصل على العضوية الفخرية لنادي النصر الرياضي السعودي عام 2011.

من جانبه عبر أنور عبدالله عن سعادته أن يكون في رابطة الأدباء بيت الثقافة والفن وأوضح أن المحاضرة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أعطى في الجزء الأول نبذة مختصرة عن نشأة الأغنية الكويتية، والجزء الثاني عن معهد الدراسات الموسيقية والموسيقار الراحل أحمد باقر، أما الجزء الثالث والأخير فكان عن مسيرته الفنية.

رأى عبد الله أن الأغنية الكويتية ارتبطت باسمين هما: محمد بن لعبون (1790 ـ 1831) أحد أشهر أعلام الشعر النبطي وتنسب إليه اللعبونيات.

أما الآخر فهو الموسيقار عبد الله الفرج (1836ـ 1901) الذي أدخل الإيقاعات وأول من وضع أصول الموسيقي في الكويت، مشيرا أنه ساعد على انتشار فن الصوت، مضيفا أن الفرج أقام فترة زمنية في الهند عندما بعثه والده وتعرف على الفنانين في الهند واليمن، ويعتبر رائد الأغنية الكويتية، وكان منزله ملتقى الفنانين آنذاك على المستوى المحلي والجزيرة العربية.

ثم تطورت الأغنية على يد عبداللطيف الكويتي، ومحمود الكويتي، وعبدالله فضاله، وسعود الراشد، وصولًا إلى إنشاء مركز للفنون الشعبية عام 1956، جمع كل الفنانين.

أما النقلة الفارقة فقام بها الموسيقار أحمد باقر والفنان القدير شادي الخليج، فقد كانت الأغنية الكويتية موجودة ولكن أصوات تقليدية أغلبها ألحان الفرج وبعض المحاولات، لكن باقر وشادي الخليج كسرا الحاجز التقليدي الذي كان سائدا بتلك المرحلة من ناحية الأصوات الموجودة، وقدما معا أول لحن «كفي الملامة» من كلمات فهد العسكر الذي أحدث ضجة ونقلة مهمة، إضافة إلى أغنية «لي خليل حسين» عام 1966، ومن ثم قدما الكثير من الأعمال الجميلة، متمنيا من وزارة الإعلام والجهات المعنية إخراج الألحان التي جمعت باقر و«شادي الخليج» ولم تر النور حتى الآن.

ثم تطرق المحاضر إلى تأسيس معهد الدراسات الموسيقية بجهود أحمد باقر، الذي درس في مصر وحصل على الدبلوم وتخرج بامتياز، ورغم أن ميزانية الإنشاء كانت تتطلب مبلغ 160 ألف دينار إلا أنه استطاع افتتاحه عام 1972 بميزانية قدرها 35 ألف دينار في منزل استأجره في الفيحاء، وقام بتخريج الدفعة الأولى التي كانت تضمن فنانين مثل عالية حسين وراشد الحملي، وبعد ذلك فكر في إنشاء المعهد العالي للفنون الموسيقية في شرق.

وفي الجزء الأخير من المحاضرة تحدث عبد الله عن بدايته الموسيقية في مدرسة الغزالي، حيث أحب الموسيقي بفضل معلمه « صالح»، وكان يعزف على « الدرامز» ثم انتقل إلى مدرسة الشامية عام 1968، وتعلم على الأكورديون والعود، وكان أهم قرار اتخذه في حياته دخول المعهد العالي للفنون الموسيقية رغم عدم موافقة أسرته، ودرس الموسيقى على يد عبدالفتاح صبري، ثم تخرج وكان من ضمن دفعته د. بندر عبيد و د. عبدالله الرميثان، حيث عين معيدًا.

ولفت إلى أنه كان من عشاق فن وصوت محمد جمعة حيث استمع الحضور إلى مقتطفات من أغانيه.

أما ذكرى أول «عود بغدادي» اشتراه فكان بمبلغ ثلاثين دينارا على شكل أقساط ومازال يحتفظ به.

أول لحن كان للفنان عبدالعزيز السيب عام 1986 بعنوان «يا قمرية الوادي» كلمات الشاعر أحمد شوقي، وأيضا قدم له «دعانا وصلك في ليل الأماني»، وكان ثمرة تعاون مع الشاعرة الراحلة خزنة بورسلي التي التقي بها في رابطة الأدباء عام 1977.

ومن الأعمال التي تركت بصمة في حقبة الثمانينات مقدمة مسلسل «الغرباء» كلمات الشاعر عبداللطيف البناي بصوت الفنانة الراحلة رباب.

وخلال مسيرته الحافلة تعاون عبدالله مع أهم الأصوات في الخليج مثل: محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله وعبادي الجوهر، ومن العالم العربي وديع الصافي. وفي الكويت تعاون مع معظم المطربين الكبار وفي مقدمتهم عبدالكريم عبدالقادر في حوالي 35 أغنية.

كما أتيح له لقاء كبار الشيوخ والأمراء في الخليج.. إضافة إلى دوره في إطلاق العديد من المواهب الشابة.. حيث قدم صوت نوال في مسرحية «دفاشة»، إلى جانب الفنانين محمد البلوشي وعبدالله الشحمان، بالإضافة إلى أنه اكتشف صوت الفنانة الإماراتية أحلام عام 1993 وقدم لها عدة ألحان في ألبومها الأول ونجحت عدة أغان بينها «قلبي يا اللي» من كلمات الشاعر ناشي الحربي.

وعن جديده أشار إلى إلى أنه يعد لمجموعة من الأغنيات مع الفنان القدير عبد الكريم عبد القادر، إضافة إلى عمل وطنى كبير مع الفنان القدير شادي الخليج. وخلال الأمسية شدت الفنانة الشابة «دلال» بمشاركة العازف سعد الخضر، وعزف أنور عبد الله على آلة «العود» بأغان وطنية وعاطفية ومنها أغنية « يا أمنا الكويت» من كلمات الشاعرة الشيخة د. سعاد الصباح.

