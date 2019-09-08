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أكد عبدالرحمن المطيري مدير عام الهيئة العامة للشباب أن كلمات صاحب السمو أمير البلاد بحق الشباب نبراس وخارطة طريق نسير عليها لتحقيق جميع الاهداف من خلال تفعيل دور الشباب ومنحهم الثقة والمسؤولية وتحقيق الانجازات ومنها المشروع الشبابي أكاديمية الفنون والاعلام للشباب ومن خلال هذا المشروع نسعى الى مواكبة طموح الشباب وتحقيق تطلعاتهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي اقيم بمناسبة الاعلان عن الاكاديمية بحضور ومشاركة كل من مدير الاكاديمية المخرج عبدالله عبدالرسول وعبدالعزيز المجيبل واعضاء مجلس الامناء وفي مقدمتهم الفنان القدير جاسم النبهان والاعلامية القديرة امل عبدالله وايضا كل من حسين المفيدي وبدر محارب ود. ابتسام الحمادي ود. نورة القملاس وذلك بمقر اكاديمية الفنون والإعلام الشبابي في الدعية

واكد المطيري بان الاكاديمية تعتبر منارة فكرية ومجتمعية وتنشر ثقافة الحوار والتسامح لتعزيز الرأي والرأي الآخر من خلال المسار الفني او الاعلامي خاصة انه يضم محور رئيس لتعزيز الخطاب الاعلامي للشباب خاصة في ظل وجود اسماء لها خبرتها من الفنانين والاعلاميين وتواجدهم هو لتعزيز تلك الامكانات وأن الهيئة تسعى دوما لتحقيق التنمية والريادة، مثمنا دور وجهد المخرج عبدالله عبدالرسول الذي ساهم في مراكز ومسارح الشباب.

كما تحدث المخرج عبدالله عبدالرسول مدير الأكاديمية الذي أكد أننا امام مشروع وجد من الضرورة ان يتحقق على ارض الواقع لدعم الشباب وحاضنة تعمل في اطار منهجي لدعم المواهب الشبابية وأن المشروع جاء بإيمان ودعم من الهيئة العامة للشباب لابراز المواهب والقدرات في مجالي الاعلام والفنون وفق الإطار العلمي والأكاديمي خاصة ان مشروع العمل فيه بدأ بجدية وروح عاليه واصرار من الهيئة العامة للشباب خاصة في ظل وجود مجلس الأمناء الذي شاركنا مشاركة فعلية ووضع المسار الذي تسير عليه الاكاديمية ورسم الخطة والاستراتيجية.

وذكر عبدالرسول أن انطلاقة المشروع ستتم في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وستدشن الدفعة الأولى قريبا والتي ستكون مدتها شهرين، ودفعتين سنويا بمشاركة نخبة من الطاقات الأكاديمية في مجالي الاعلام والفنون، وبيّن عبدالرسول أن شروط القبول والتسجيل متاحة وليست تعجيزية وسلسة والهدف منها تسليط الضوء على قدرات ومواهب الشباب، لافتا إلى أن الأكاديمية ستطلق موسما ثقافيا خلال الفترة القادمة سيتضمن التركيز على الأنشطة والفعاليات.

أما عضو مجلس الامناء الفنان جاسم النبهان فقد قال: صاحب فكرة الأكاديمية هو عبدالله عبدالرسول الذي راودته منذ ثلاثين عاما وهو حلم تحقق على ارض الواقع ونحن هنا اليوم نعلن عن ذلك من مقر الاكاديمية ونبارك هذا الانجاز الذي يعتبر رافداً شبابياً مهماً من ناحية التطوير الفني والاعلامي وانا فخور ان اكون ضمن اعضاء مجلس الامناء وان تكون لي مساهمة في هذا المشروع الشبابي.

كما تحدثت الإعلامية امل عبدالله عضو مجلس الامناء التي أكدت ان الكويت صاحبة ريادة وابداع وقد تلمس الناس ذلك خاصة الشق الاعلامي والفني ومع انها كانت ريادة تقليدية في البداية الا انها تطورت بفضل وجهود ابناء الكويت المخلصين ووجود معاهد مهمة مثل المعهد العالي للفنون الموسيقية والمسرحية.

وكان هناك مداخلة من د. نورة القملاس التي تحدثت عن طبيعة مشاركتها في مجلس الأمناء من ناحية وأيضا المشاركة في الدروس من جهة اخرى وايضا شاركت في المؤتمر د. ابتسام الحمادي التي تطرقت بشكل خاص الى الديكور المسرحي واسس الإضاءة على المسرح ودور الازياء في الدراما.

