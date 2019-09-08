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أغنية من اللون الغنائي المصري كلاماً ولحناً وتوزيعاً، طرحتها الفنانة ديانا حداد أمام الجمهور المصري والعربي حاملة أسلوباً غنائياً مميزاً فيها الكثير من كلمات العشق والغزل.

وقد تعاونت ديانا حداد بأغنية «جمالو» من ناحية الإنتاج مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وعرضتها في قناة روتانا على موقع «اليوتيوب»، وتم عمل مونتاج خاص به حمل بشكل جميل كلمات الأغنية وأحدث صور ديانا حداد، بلوك ذي ألوان مفرحة عاشقة.

كما تم طرح الأغنية بشكل حصري في الموقع الإلكتروني المتخصص لعرض الأغنيات الموسيقية Deezer حيث باتت الأغنية تحقق نسبة متابعة كبيرة من جمهور ديانا حداد في مصر والخليج والعالم العربي، وقامت بتسجيل الأغنية ما بين ستوديوهات القاهرة ودبي.

