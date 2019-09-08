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القدس المحتلة - غزة - الوكالات: قال جيش الاحتلال الاسرائيلي، امس، ان طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، قاطعة الحدود مع اسرائيل، وألقت جسما مجهولا، قبل العودة مرة اخرى الى القطاع.

وذكر جيش الاحتلال في بيان ان طائرة عسكرية اطلقت النار «باتجاه خلية مخربين قامت باطلاق طائرة مسيرة صغيرة اجتازت الحدود من منطقة جنوبي قطاع غزة».

وقال البيان ان اضرارا لحقت بمركبة عسكرية، في حين لم تقع اصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي. وأضاف ان «الطائرة المسيرة قامت على ما يبدو بالقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورا الى داخل القطاع».

وكان جيش الاحتلال قصف بالدبابات والطائرات عددا من الأهداف العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة. وصرح مسؤولون فلسطينيون ان الهجمات لم تسفر عن اي اصابات.

وقال جيش الاحتلال، امس، ان القوات الاسرائيلية قصفت مواقع لحركة حماس في قطاع غزة بعد اطلاق صواريخ على اسرائيل من القطاع.

وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة، اطلقت «خمس قذائف من قطاع غزة باتجاه اسرائيل»، بحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال. وقال متحدث عسكري انها «سقطت في حقول في جنوب البلاد» على الحدود. واستشهد فلسطينيان الجمعة برصاص قوات الاحتلال شمال القطاع وشرقه، فيما اصيب 73 شخصاً باعتداءات الاحتلال خلال مسيرات العودة التي حملت عنوان «حماية الجبهة الداخلية».

وفي الاطار، دعت هيئة مسيرات العودة الى المشاركة في مسيرات يوم الجمعة المقبل تحت عنوان «فلتُشطب اوسلو من تاريخنا».

من جهتها، نعت حركة «حماس» شهداء جمعة «حماية الجبهة الداخلية» من مسيرات العودة وكسر الحصار. وقالت حماس في بيان لها امس ان الشهداء هم علي سامي الأشقر (17 عاماً) وخالد ابو بكر محمد الربعي (14 عاماً).

واعتبرت الحركة ان «هذه الجريمة النكراء هي عدوان واضح على الشعب الفلسطيني، وتعكس العقلية الاجرامية التي يتعامل بها العدو الصهيوني مع المتظاهرين العزل وأهل غزة المحاصرين».

من جهتها، اكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، ان دماء شهداء الشهيدين «لن تضيع هدراً»، وحمّلت الاحتلال «كامل المسؤولية عن هذا الاعتداء والتغول على دماء الأبرياء».

وانطلقت مسيرات العودة في يوم الأرض، الثلاثين من مارس 2018، قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزّة وبين اسرائيل.

ومنذ انطلاق المسيرة استشهد 327 غزيا؛ منهم 16 شهيداً لا يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم دون ان يسجّلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين اصاب الاحتلال 31 الفاً آخرين، منهم 500 في حالة الخطر الشديد، وذلك في استهدافه المشاركين في المسيرة واعتداءاته الأخرى في القطاع.

