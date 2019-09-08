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طهران- الوكالات: اعلنت ايران امس بدء تشغيل اجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، في تخفيض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما يثير قلق الأسرة الدولية. لكن طهران شددت في الوقت نفسه على انها ستواصل السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالكشف على برنامجها النووي، وذلك قبل زيارة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا الى ايران.

وعرض المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بشكل مفصل امس تدابير المرحلة الجديدة من خطة خفض التعهدات التي قطعتها ايران بموجب الاتفاق الدولي حول ملفها النووي الذي تم التوصل اليه عام 2015 في فيينا. وهذه ثالث مرحلة من الاستراتيجية التي اعتمدتها ايران منذ مايو ردا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب بشكل احادي من الاتفاق. وأعلن الرئيس الايراني حسن روحاني الأربعاء بدء المرحلة الثالثة من هذه الخطة، مصدرا تعليمات بالتخلي عن كل القيود المفروضة على البحث والتطوير في المجال النووي. وقال كمالوندي امام الصحافيين انه تم تشغيل عشرين جهاز طرد مركزي من طراز «آي آر-4» وعشرين جهازا من طراز «آي آر-6» الجمعة في حين ان الاتفاق لايجيز لايران تخصيب اليورانيوم سوى بواسطة اجهزة من الجيل الأول «آي آر-1». وأوضح المتحدث ان اجهزة الطرد المركزي هذه من الجيل الرابع والسادس «ستسهم في زيادة مخزون (اليورانيوم المخصب) فضلا عن استخدامها لأهداف البحث والتطوير». وأشار كمالوندي الى ان «طاقة هذه الأجهزة تفوق بعدة مرات طاقة اجهزة الطرد المركزي القديمة». واعتبر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان قرار ايران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل اكبر هو امر «مرفوض» مطالبا الاوروبيين بـ«انهاء الابتزاز» الذي تمارسه طهران. وعلق وزير الدفاع الأميركي مارك ايسبر من باريس على القرار الايراني معلنا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي «انهم ينتهكون (الاتفاق النووي) اصلا، انتهكوا اتفاقية منع الانتشار على مدى سنوات وبالتالي هذه ليست مفاجأة».

من جانبها اعلنت بارلي «لايسعنا سوى التأكيد على هدفنا: اعادة ايران الى الالتزام باتفاق فيينا. سنواصل الدفع في هذا الاتجاه». وفي لندن اعلنت الخارجية البريطانية ان القرار الايراني «مخيب للغاية في وقت نسعى مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع ايران».

لكن كمالوندي شدد في المقابل على تمسك ايران بالمستوى ذاته من «الشفافية» حول انشطتها وقال كمالوندي «فيما يتعلق برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووصولها (الى المنشآت) فسيتم الالتزام بالتعهدات كما في السابق». ومن المفترض ان تسرع الأجهزة الجديدة انتاج اليورانيوم المخصب وأن تزيد مخزون ايران الذي تخطى منذ يوليو حدّ 300 كيلوغراما التي نص عليها اتفاق فيينا.

وقال كمالوندي السبت ان ايران لا تعتزم في الوقت الحاضر التخصيب بنسبة اعلى من 4,5% موضحا «لسنا بحاجة حاليا للتخصيب بنسبة 20% واذا شعرنا بهذه الحاجة في وقت من الأوقات، سنبدأ بزيادة مخزوننا (من اليورانيوم المخصب) بنسبة 4,5%».

وتابع قائلا «ننتج حاليا 270 الف وحدة طرد مركزي ونسعى الى الوصول الى مليون وحدة»، لافتا الى انه «مازالت امامنا 3 قيود اخرى وردت في الاتفاق النووي لا ننوي التخلي عن احداها في الوقت الراهن وهي الشفافية.. اتخذنا اربعة اجراءات في اطار الخطوة الثالثة لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي». والقى المسؤول الايراني الضوء على انه «في حال القيام بأربعة اجراءات اخرى فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم فلن تبقى امام ايران اية قيود على صعيد تخصيب اليورانيوم.. امامنا خطوة مهمة في تخصيب اليورانيوم وأجيال اجهزة الطرد المركزي سنقوم بها في الشهر القادم».

