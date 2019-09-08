عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: نفت بعثة ايران لدى الأمم المتحدة التقارير الاعلامية حول احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الايراني، حسن روحاني، والأميركي، دونالد ترامب، خلال اعمال الجمعية العامة الأممية. ووصف المتحدث باسم البعثة الايرانية لدى الأمم المتحدة، علي رضا ميريوسفي، التقرير الذي نشرته وكالة كيودو اليابانية نقلا عن مصدر في الحكومة الأميركية، بـ «النبأ المزيف». وقال ميريوسفي «ولم نتلق هذا الطلب ولا توجد امكانية لعقد اجتماع بين الرئيسين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة». ويشهد التوتر بين الولايات المتحدة وايران تصاعدا متسارعا منذ 8 مايو 2018، حينما اعلن الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، وفرض عقوبات موجعة على الجمهورية الاسلامية في قطاعات مختلفة بينها النفط، حيث تتهم واشنطن طهران بدعم الارهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وسبق ان اعرب ترامب مرارا عن استعداده للقاء القيادة الايرانية حال كانت جاهزة لذلك، بينما رفض روحاني اجراء اي مفاوضات حتى الغاء الولايات المتحدة عقوباتها ضد ايران.

