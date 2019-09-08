عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: اتهمت منظمة حقوقية دولية سلطات اقليم كردستان العراق الشمالي بمنع آلاف من العرب النازحين من العودة الى ديارهم في محافظة نينوى الشمالية، معتبرة ذلك جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الانساني.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية الحقوقية امس ان حكومة اقليم كردستان تمنع حوالي 4200 من العرب من العودة الى ديارهم في 12 قرية في شرق مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية.

وأشارت المنظمة في تقرير لها امس الى انه «بعد اكثر من ثلاث سنوات من استعادة قضاء الحمدانية في جنوب شرق الموصل من سيطرة تنظيم «داعش» فقد سمحت سلطات حكومة اقليم كردستان فقط للسكان الأكراد والعرب الذين تربطهم علاقات بحكومة الاقليم بالعودة في انتهاك للقانون الانساني الدولي.

أوضحت ان العائلات العربية التي تسعى الى العودة الى ديارها كانت قد هربت بالدرجة الأولى الى مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» الارهابي التكفيري خلال القتال في 2014، حيث يقيم حوالي 3400 من العرب في مخيمات النازحين التي تعاني من الخدمات المتناقصة وفقاً لعمال الاغاثة.

وقالت الأسر المتضررة انها قد مُنعت من العودة الى منازلها وأراضيها الزراعية وانها غير قادرة على كسب العيش. وفي رسالة الكترونية الى «هيومن رايتس ووتش» كتب مسؤول في حكومة اقليم كردستان قائلاً ان السكان احرار في العودة الى ديارهم، لكنه زوّدها بقائمة من قرى نينوى، التي كان من الصعب العودة اليها، وحدد ست قرى من الحمدانية على انه «يُمنع» العودة اليها.

من جهتها اكدت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط بالانابة في «هيومن رايتس ووتش» قائلة «تمنع حكومة اقليم كردستان آلاف القرويين العرب من العودة الى ديارهم من دون سبب قانوني، فيما تسمح للأكراد والعرب المتنفذين بالعودة، مما يشير الى ان هؤلاء القرويين يعاقبون من دون وجه حق».

وأوضحت المنظمة انها اجرت ثلاثة تحقيقات حول منع حكومة اقليم كردستان العودة الى قضاء الحمدانية منذ 2016، وآخرها في يونيو 2019 عندما قابلت 11 من السكان العرب في مخيم حسن شامي من قرى حسن شامي ومنكوبة وشيركان وتل اسود.

وشددت المنظمة على انه بموجب القانون الانساني الدولي، يُحظر التهجير القسري للمدنيين الا عند الضرورة لحماية المدنيين او لأسباب عسكرية قاهرة، ثم لفترات فقط حسب الحاجة. وأوضحت ان الأعمال العدائية المحتملة في المستقبل ليست اساساً قانونياً، وبموجب «نظام روما الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية» يعتبر الأمر بالتشريد غير القانوني للمدنيين جريمة حرب. كما لا يجوز معاقبة الأشخاص الا على الجرائم التي يتحمّلون مسؤوليتها، بعد محاكمة عادلة، لتحديد الذنب الفردي. وينتهك فرض عقوبات جماعية على الأسر او القرى او المجتمعات القانون الانساني الدولي، ويرقى الى جريمة الحرب.

