عربيات ودوليات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 11مُتهماً بالمؤبد و8 بالسجن المشدد 15 عاما فيما برأت 9 آخرين في القضية المعروفة بـ«اقتحام الحدود الشرقية» وهي القضية التي كان متهما فيها الرئيس الراحل محمد مرسي. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على كل من المرشد العام لـ«الاخوان» محمد بديع، ورشاد بيومي ومحيي حامد ومحمد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمود ابو زيد وحازم فاروق ومحمد البلتاجي وابراهيم ابو عوف.

وضمت قائمة الذين حكم عليهم بالسجن المشدد، احمد ابو مشهور والسيد حسن شهاب وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد محمد دياب وأحمد علي العجيزي وعماد شمس الدين وعلي عز الدين.

وحكمت «جنايات القاهرة» ببراءة كل من صفوت حجازي وأحمد عبد الوهاب ومحسن يوسف راضي وأيمن حجازي وعبد المنعم طغيان ومحمد احمد ابراهيم ورجب متولي وأحمد ابراهيم ويسري نوفل.

وتأتي اعادة محاكمة المتهمين، بعدما الغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، باعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومرشد «الاخوان» محمد بديع ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الارشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الاخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت اعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية الى عام 2011 ابان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الاخواني، وحزب الله اللبناني على احداث حالة من الفوضى لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الايراني لارتكاب اعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة قضية اقتحام الحدود الشرقية، في منطوق حكمه ان المحكمة استمعت لـ44 شاهداً من بينهم كبار قيادات الدولة الذين عاصروا الأحداث، احقاقاً للحق، واستمعت لهيئة الدفاع وأتاحت الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابة، في جلسات بلغ عددها 88 جلسة حققت خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة.

