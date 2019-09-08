عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دعا وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر دول مجلس التعاون الخليجي إلى حل خلافاتها التي قال إنها طالت كثيرا من أجل التركيز على مواجهة إيران التي «تمثل التحدي الأكبر» في المنطقة حسب تعبيره. وقال إسبر خلال كلمة ألقاها في المعهد الملكي للخدمات الموحدة في لندن «رسالتنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي أنهم بحاجة إلى حل خلافاتهم سريعا فقد طالت كثيرا، لأن التحدي الأكبر في المنطقة هو إيران التي يتفشى سلوكها الخبيث وتقوض الحكومات». وأضاف «هذا هو التحدي الأكبر لنا ولدول الإقليم باعتقادي، وهناك أيضا الإرهاب الذي أعتقد أن إيران تدعم وتوجه الكثير منه».

من جهة ثانية أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في مؤتمر صحافي مشترك، امس مع وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر ضرورة التزام الجميع بحماية الملاحة في الخليج.

في حين شدد الوزير الأميركي على أن الأمن البحري أولوية للولايات المتحدة، مضيفاً أن بلاده ستمنع أي تهديدات إيرانية في الخليج أو حتى صينية في أماكن أخرى.

يذكر أن مسؤولا أميركيا رفيعا في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كان أعلن الجمعة أن واشنطن متمسكة بنهج تشديد العقوبات على إيران لدفعها إلى التفاوض. كما أشار إلى عقد محادثات أميركية فرنسية في باريس من أجل تنسيق جهود حماية الملاحة في الخليج.

الى ذلك قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن تحالفا دوليا يضم دولا اقليمية يتشكل في الوقت الراهن من أجل بلورة أنظمة دفاعية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد بومبيو في كلمة ألقاها بجامعة ولاية كنساس على أن إيران هي «المشكلة المركزية» التي تسبب حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق قال الوزير الأميركي إن الإدارة الأميركية تعمل على إقامة تحالف دولي لتخفيف التوتر وتقليل احتمالات حدوث صراع في المنطقة.

وأضاف أن واشنطن لديها مهمة أخرى في الوقت نفسه وهي حرمان النظام الإيراني من الثروة والموارد المستخدمة «لتنفيذ حملاته الإرهابية في أنحاء العالم» حسب تعبيره.

وتطبق إدارة الرئيس دونالد ترامب ما تسميها سياسة الضغوط القصوى على إيران بعدما أعلن ترامب العام الماضي انسحابه من الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية لتقييد البرنامج النووي الإيراني. في الوقت نفسه كرر بومبيو الحديث عن استعداد ترامب للقاء القادة الإيرانيين، وقال في تصريحات لإذاعة محلية خلال زيارته لولاية كنساس «منذ أشهر يقول الرئيس ترامب إنه مستعد للقاء القادة الإيرانيين من دون شروط مسبقة».

