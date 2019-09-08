عربيات ودوليات

تونس- أ. ف. ب: قبل ثمانية أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بدات في تونس امس أمسيات مناظرات كبرى ستستمر لثلاثة ايام بين المرشحين الستة والعشرين، في مبادرة ديموقراطية لا مثيل لها في العالم العربي.

العملية التي قدمها مروجوها بصفتها «الحدث» الأبرز خلال الحملة الانتخابية و«نقطة تحول» في الحياة السياسية في تونس التي انطلق منها حراك الربيع العربي، تعمل منذ أسابيع على تعبئة وسائل الإعلام السمعية البصرية العامة والخاصة، فضلاً عن منظمة غير حكومية متخصصة في الحوار السياسي.

وقُسم المرشحون للتناظر على ثلاث أمسيات -تسعة السبت وتسعة الأحد وثمانية الاثنين- لمدة ساعتين ونصف الساعة لكل مناظرة تحت عنوان «الطريق إلى قرطاج. تونس تختار»، وسيبث البرنامج على إحدى عشرة قناة تلفزيونية بما في ذلك قناتان عامتان وعشرون إذاعة.

وبلهجة مازحة، يقول بلعباس بن كريدة مؤسس مبادرة «مناظرة»، الشريك غير الحكومي للعملية عن هذه المناظرات «لا مجال للإفلات منها».

وشارك في مناظرة امس عدد من أبرز المرشحين من أصحاب «الوزن الثقيل» ومن بينهم المرشح الإسلامي عبد الفتاح مورو وأول رئيس تونسي ما بعد الثورة منصف المرزوقي ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة والناشطة المعارضة للإسلاميين عبير موسي، وحتى... كرسي فارغ لرجل الأعمال المثير للجدل نبيل القروي المرشح الذي أودع السجن بتهم غسل الأموال.

ودرس المنظمون إتاحة مشاركته في النقاش عبر الهاتف من زنزانته لكن القرار متروك للقضاء.

وتنظم المناظرات في مقر قناة «الوطنية» التونسية العامة ويجلس خلالها المرشحون على شكل دائرة نصفية على مقاعد اختيرت على أساس القرعة وفي الوسط صحافيان يديران الحوار.

يطرح الصحافيان الأسئلة التي لم يُحدد عددها وأعدها صحافيون واختيرت بالقرعة مساء يوم الجمعة كما اختير المرشحون الذين سيُطلب منهم الرد عليها. وسيعطى لكل متحدث 90 ثانية للإجابة ويمكن السماح له بالحديث مرة ثانية أو مقاطعته. وفي نهاية البرنامج، سيكون أمام كل مرشح 99 ثانية لتوضيح الخطوط العريضة لبرنامجه. وسيكون في الإجمال لدى كل مرشح 15 دقيقة للحديث خلال البرنامج. وقال الأسعد خضر رئيس نقابة قنوات التلفزيون الخاصة «سنكون صارمين للغاية في تحديد الوقت. هذه هي قاعدة اللعبة. أنتم أمام الشعب ولديكم جميعا الوقت نفسه لإقناعه»، متوقعاً «مناقشات غنية جداً وحامية جداً.

