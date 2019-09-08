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واشنطن- الوكالات: كشف مسؤول أميركي كبير أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفكر في القيام بمزيد من تقليص الحد الأقصى السنوي للاجئين الذين تقبلهم الولايات المتحدة.

وقلص ترامب منذ توليه الرئاسة عدد اللاجئين الذين يتم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة، في قرارات انتقدتها جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمن القومي.

وفي العام الماضي حددت الإدارة الحد الأقصى لبرنامج اللاجئين بثلاثين ألف لاجئ من 45 ألف لاجئ في 2018، الذي كان في حد ذاته أقل حد أقصى منذ عام 1980.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما جعل الحد الأقصى 110 آلاف لاجئ خلال آخر سنة له في الرئاسة. وقال المسؤول للصحافيين شريطة عدم نشر اسمه إن ترامب لم يتخذ بعد قرارات، ولم يلتق بعد كبار مسؤولي الإدارة لمناقشة الحد الأقصى الذي يتم تحديده سنويا بحلول نهاية سبتمبر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أول من أمس الجمعة أن كبار المسؤولين سيدرسون خيارات خلال اجتماع يُعقد الثلاثاء المقبل قد تتضمن إنهاء البرنامج بشكل فعلي أو تقليص الحد الأقصى بشكل كبير.

وامتنع المسؤول عن التعليق بشأن الخيارات التي سيتم بحثها وموعد تطبيق ذلك. وتقول الإدارة أيضا إن إعادة توطين اللاجئين في الخارج أكثر فعالية من حيث الكلفة من نقل الناس إلى الولايات المتحدة. وقال المسؤول «إن إعادة توطين الناس في أماكن قريبة من أوطانهم يعد استخداما أفضل لأموال دافعي الضرائب».

وانتقدت رئيسة لجنة الإغاثة الدولية، نازانين آش، مواقف الإدارة الأميركية، وقالت إن «سحب البساط من تحت برنامج اللاجئين وإعادة التوطين، كما ورد من قبل الإدارة الأميركية، غير عادل وغير إنساني ومعيوب استراتيجيا».

