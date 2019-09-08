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مارش هاربر (جزر البهاما)- أ. ف. ب: أعلن مكتب رئيس حكومة الباهاماس أن الإعصار دوريان أودى بحياة 43 شخصا، موضحا أنه يتوقع أن ترتفع حصيلة الخسائر البشرية «بشكل كبير» بينما بدأت عمليات إجلاء الناجين المنهكين.

وقالت إيريكا ويلز كوكس الناطقة باسم رئيس الحكومة في الباهاماس هوبير مينيس لشبكة «ان بي سي نيوز» الأميركية «43 (قتيلا). إنه العدد الرسمي إلى جانب العديد من المفقودين». وأضافت «نتوقع أن ترتفع الحصيلة بشكل كبير» وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن ثلاثين قتيلا في الإعصار دوريان الذي ضرب الجزيرة عندما بلغ شدته القصوى وهي خمس درجات..وقال مسؤول في إدارة الحالات الطارئة في الباهاماس «الأمر معقد جدا لأن الاتصالات مقطوعة بشكل شبه كامل».

