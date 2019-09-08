دوليه

اعتبر المدرب يواكيم لوف أن منتخب بلاده ألمانيا قدم أداء دون مستواه في المباراة ضد ضيفه الهولندي التي انتهت بخسارته 2-4. وقال لوف بعد المباراة: «لقد خاب أملنا من النتيجة، لكنها منطقية، هولندا كانت المنتخب الأفضل. لقد لعبنا دون مستوانا الفني، أضعنا العديد من الكرات، ولم نبنِ (الهجمات والتمريرات) كما كنا نرغب». وتابع: «سمح هذا لهولندا بتطوير أدائها والضغط علينا»، موضحا أن لاعبي المنتخب الهولندي بإشراف المدرب رونالد كومان «يلعبون مع بعضهم البعض منذ عامين أو ثلاثة. هذا المساء (الجمعة) كانت تحركاتهم التلقائية أفضل منا، ورأينا أن بعض الأمور لدينا لم تجرِ كما يجب».

