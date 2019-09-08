دوليه

تغلبت بلجيكا على مضيفتها سان مارينو 4-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الخامسة للمجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2020. أحرز أهداف بلجيكا ميتشي باتشواي هدفين بالدقيقة (43) من ركلة جزاء و(90+2)، ودرايز ميرتنز (57) وناصر الشاذلي (63). وبهذا الفوز، عززت بلجيكا صدارتها للمجموعة برصيد 15 نقطة، فيما تذيلت سان مارينو الترتيب بدون نقاط.

وضمن منافسات المجموعة، نجح المنتخب الروسي في الفوز على اسكتلندا 2-1. وسجل للروس أرتيم دزيوبا بالدقيقة (40) ومدافع اسكتلندا ستيفن أودونيل بالخطأ في مرماه (59)، بينما سجل لاسكتلندا لاعب الوسط جون ماكغين (11). ورفعت روسيا رصيدها إلى 12 نقطة في الوصافة، فيما تجمد رصيد اسكتلندا عند 6 نقاط في المركز الرابع.

وفي المجموعة السابعة، اكتسحت النمسا ضيفتها لاتفيا بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أول من أمس ضمن الجولة الخامسة للمجموعة.

وعلى ملعب «رد بول أرينا»، أحرز لأصحاب الأرض كل من ماركو أرناوتوفيتش هدفين (7) و(53) من ركلة جزاء ومارسيل سابيتزر (13) وحارس لاتفيا بافيلس شتاينبورس في مرماه (76) وكونراد لايمر (80) وميكائيل غريغوريتش (84). وبهذا الفوز، رفعت النمسا رصيدها إلى 9 نقاط في الوصافة، فيما تذيلت لاتفيا الترتيب بدون نقاط. وفي المجموعة ذاتها، تمكن منتخب سلوفينيا من الفوز على بولندا المتصدرة بهدفين نظيفين وإيقاف تقدمها. وأحرز هدفي اللقاء المدافع ألياز سترونا في الدقيقة (35) وأندراج شبورار (65). وبهذه النتيجة، رفعت سلوفينيا رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بولندا عند 12 وظلت محتفظة بالصدارة.

