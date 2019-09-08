دوليه

اكتسح المنتخب الكرواتي مضيفه السلوفاكي برباعية نظيفة أول من أمس ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس أوروبا 2020 والتي شهدت أيضا فوز ويلز على أذربيجان 2-1. سجل أهداف المنتخب الكرواتي نيكولا فلاسيتش في الدقيقة (45)، وإيفان بريسيتش في الدقيقة (47)، وبرونو بيتكوفيتش في الدقيقة (72)، وديان لوفرين في الدقيقة (89). ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف هنغاريا المتصدرة والتي غابت عن هذه الجولة، وتوقف رصيد سلوفاكيا عند 6 نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، سجل هدفي ويلز بافلو باشاييف، لاعب إذربيجان، بالخطأ في مرماه(26)، وجاريث بيل في الدقيقة (84). فيما سجل هدف أذربيجان ماهير ماداتوف في الدقيقة (59). ورفع منتخب ويلز، رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وظل منتخب أذربيجان بلا نقاط.

