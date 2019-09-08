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هل سنتماشى مع عهد جديد في مجال الحركة الاولمبية في الكويت؟ وهل سيتم تثقيف طلبة المدارس بمبادئ مؤسس حركة كوبرتاين الرياضية؟ ما اسعدني اننا الان بدأنا نهتم بهذا النوع من التثقيف لابنائنا الطلبة لكي ينمو ويفهموا ما اسس الحركة الاولمبية وكيف يصنع البطل او الاداري في الحركة الاولمبية... الخ. فهذه الثقافة يحتاجها كل من يفكر ان يدخل المجال الرياضي بمختلف مجالاته الفنية والادارية والطبية... الا انه ليس كل من لديه هذه الثقافة يطبق مبادئ الحركة الاولمبية لان البعض يستغلها يوما يمينا ويوما شمالا ويوماً من غير اي اتجاه لانه يبحث عن مصالحه... فما مررنا به خلال الثلاث سنوات الماضية لهو شاهد على ما ذكرته. واذا كنا نريد ان نثقف هؤلاء الطلاب والطالبات فأرجو ان يكون هناك شرط بأن من يتقلد اي منصب رياضي أهلي (ان يطبق مبادئ الحركة الاولمبية) ان يكون ملما بهذه المبادئ لانه وبالواقع المرير أكثر من خمسين في المائة من قيادات الرياضة الكويتية حاليا (الله بالخير) لا يفقهون ما هو مفهوم الحركة الاولمبية ويكفي ان البداية كانت بعضوية اللجنة الاولمبية الكويتية نفسها (الان) لا يعلمون هذه المعلومات... فاللوم ليس عليهم ولكن اللوم علي من صاغ وشرع هذه القوانين.. أليس كذلك؟ ما علينا، تعتبر الخطوة مهمه في دولة الكويت بالتحديد اكثر من اي دولة بالعالم ولكن ارجو ان تكون الثقافة الاولمبية لكل مَنْ من شأنه ان يتخذ قراراً بالمجال الرياضي من ساسة او مشرعين او مسؤولين حكوميين او من القطاع الخاص، لان الرياضة الان بدأت تخرج من مبادئ كوبرتاين واصبحت تجارة ومن ثم سياسة.

لننه الموضوع بالشد على ايدي اللجنة الاولمبية الكويتية لتبنيها هذه الفكرة (اجباري من اللجنة الاولمبية الدولية) ونرجو ان تكون محتويات منهجهم تناسب قدراتهم العقلية وبأسلوب علمي صحيح حتى لا ينقلب ابناؤنا الطلبة من الفكر البسيط الى الفكر الفاسد مستقبلا.......؟؟؟ والله من وراء القصد.

