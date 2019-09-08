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حذرت صحف استرالية منتخب بلادها ومدربه غراهام أرنولد من الأزرق في أول مباراة يلعبها منتخب استراليا في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 اثر فوز الأزرق على نيبال بسباعية نظيفة الخميس الماضي في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية.

ويصل المنتخب الأسترالي إلى البلاد اليوم، علماً بأن الفريق غاب عن الجولة الأولى للمجموعة الثانية والتي شهدت كذلك فوز الأردن على مضيفته تايوان 2-1، ليتصدر الأزرق فرق المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني.

وذكرت الصحف في تغطيتها لاستعدادات منتخب استراليا ان الانتصار الكويت العريض يحمل انذارا قويا للمنتخبات المشاركة في التصفيات ومن بينها سيواجه أستراليا الذي سيواجه الأزرق بعد غد الثلاثاء على ستاد نادي الكويت، وأشارت إلى ان ارنولد سيواجه منتخبا مختلفا تماما عن الذي واجهه في اكتوبر 2018 في مباراة ودية وتغلب عليه 4-0.

وقال الناقد مايكل لينش في مقاله بصحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد»: «في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن أستراليا ستتأهل عن مجموعتها الآسيوية بسهولة نسبية مع خصوم هي منتخبات الكويت والأردن وتايوان ونيبال، الا ان أستراليا تعاني امام الأردن، خاصة في المباريات خارج ملعبها، وخسر منتخب أستراليا 2-0 في عمان عام 2015 و1-0 في الإمارات في كأس آسيا 2019، وفي حين تبدو الكويت على الورق متأخرة بعض الشيء عن أستراليا، إلا أن الكويتيين بدأوا حملتهم ببداية مبهرة بالفوز 7-0 على نيبال ما يشير الى بداية مشوار طويل للتأهل».

يذكر ان منتخب استراليا دخل معسكرا في جبل علي بدبي قبل 5 أيام للتأقلم مع الاجواء الحارة قبل مواجهة الازرق واكتفى مدربه غراهام ارنولد بتدريبات فقط للاعبين الذي تجمعوا من 4 قارات ولم يلعب مباراة ودية استعداد للمباراة الافتتاحية له في التصفيات علما بانه لعب اخر مباراة ودية لعبها منتخب استراليا كانت امام كوريا الجنوبية في يونيو الماضي وخسر 0-1. وقال المدرب المساعد في منتخب استراليا رينيه مولنستين : «لقد اخترنا تشكيلة مختلفة قليلاً عن المعسكر في كوريا، لذلك من الرائع أن نرى هؤلاء اللاعبين يعودون، إن المرافق والمنشآت في جبل علي رائعة، والملعب التدريبي أكثر روعة بالنسبة لنا كمدربين ولاعبين». الجدير بالذكر ان مدرب استراليا سعى في اختياره للتشكيلة التي اختارها للتصفيات الى النزول بالمعدل العمري للاعبين وبينما بلغ 31.5 سنة في مونديال 2018 بلغ في معسكره الحالي 26.5 سنة، وامتدحت صحف استراليا اختيارات ارنولد الذي يفتقد لاعبه الفذ والمحترف في سلتيك الاسكتلندي توم روجيتش لكنه سيعتمد على لاعب برايتون الانكليزي آرون موي ذي الجهد الوافر واللاعب السريع أور مابيل المحترف في الدنمارك وصانع اللعب في ماسيمو ليونغو.

من جانب آخر، يواصل الأزرق تدريباته اليومية على ستاد نادي الكويت بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير على نيبال، ومن المتوقع أن يجري يوزاك بعض التغييرات على التشكيلة التي واجهت نيبال خصوصاً أن طريقة لعب المنتخب الأسترالي تختلف بشكل كبير عن المنتخب النيبالي الذي ظهر «ضعيفاً جداً» في مباراة الخميس، وهو أمر يحسب للمدرب يوزاك الذي عجز مهاجموه عن تسجيل أكثر من هدف واحد على نفس المنافس في مباراتين وديتين مارس الماضي.

ولعل النقطة الأبرز في تشكيلة الأزرق كانت الدفع بلاعب السالمية مبارك الفنيني الذي قدم أداءً جيداً وصنع الهدف الرابع الذي سجله عبدالله بطريقة رائعة.

وعبر يوزاك عن سعادته بالفوز الكبير في بداية التصفيات، وكتب في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر قال فيها: «مبروك لأبنائي لاعبي الأزرق، بداية قوية لمنتخب الكويت في التصفيات الآسيوية، لقد وجهنا رسالة للعالم أن الكويت قد عادت لكرة القدم الدولية». يذكر أن مواجهة الأزرق مع أستراليا سيديرها السنغافوري محمد تقي الجعفري، ويعاونه مواطناه روني مين كياه كوه وعبدالحنان بن عبدالهاشم، والسعودي خالد الطريس حكماً رابعاً.

