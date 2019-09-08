محلية

تأهل فريق كرة الطاولة بنادي الفحيحيل إلى الدور نصف في البطولة العربية لكرة الطاولة الحادية والثلاثين بتغلبه على فريق سنغل الفلسطيني بنتيجة 3-0 أمس في الدور ربع النهائي للبطولة التي تستضيفها أغادير المغربية خلال الفترة من 4 إلى 9 سبتمبر الحالي بمشاركة 19 فريقاً وزعوا على 4 مجموعات.

وكان الفحيحيل تصدر مجموعته الرابعة «الحديدية» التي ضمت أندية سار البحريني، الريان القطري، صحم العماني، والصناعة العراقي.

وتألق لاعبو الفحيحيل في تقديم مستويات متميزة في المباريات الأربع التي خاضها الفريق في الدور التمهيدي بلا خسارة، بعدما تمكنوا من الفوز على الريان القطري 3-2، وسار البحريني بالنتيجة ذاتها، وعلى الصناعة العراقي 3- صفر (بالانسحاب)، وعلى صحم العماني 3 1.

ويرأس وفد الفحيحيل المشارك في البطولة رئيس الناديحمد الدبوس، ويضم كل من: محمد الحربي ويعقوب المنصوري اداريين، وحمد الشمري مشرفا، وايهاب خليفة وميشكو اندريا مدربين، بالاضافة الى 6 لاعبين هم: ابراهيم الحسن، والمحترف الكوري جيونغ سنيومجان، وسالم الحسن، وعبدالله المكيمي، وعبدالله بارون، وخالد العتيبي.

من جهته، أشاد الدبوس بالأداء الرجولي والروح العالية للاعبي الفحيحيل، والتي جعلتهم محط الأنظار والمتابعة من قبل جميع المهتمين في البطولة العربية.

وأضاف: «جاءت جميع المواجهات قوية ومثيرة، خصوصاً أن المجموعة الرابعة تعد الأقوى كونها ضمت أكثر من ناد مرشح للتأهل للأدوار النهائية، ونأمل مواصلة الفوز لتشريف كرة الطاولة الكويتية وتمثيلها خير تمثيل، ورفع علم الكويت عاليا في أكبر تجمع عربي لكرة الطاولة على مستوى الأندية»، لافتا الى أن البطولة تشهد مستويات فنية عالية في ظل مشاركة أقوى الفرق العربية باللعبة، وكذلك استعانتها بعدد من أفضل المحترفين في كرة الطاولة؛ مما جعلها ترتقي من حيث المستوى الفني العام الى مستويات رفيعة، وهو ما يعود بالفائدة على أبطال العرب.

