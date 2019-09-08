محلية

أغلق مساء أمس باب الانتقالات الصيفية للموسم الجديد وذلك بعد 48 ساعة من اغلاق الباب أمام قيد المحترفين الأجانب. ومدد اتحاد الكرة فترة القيد للاعبين المحليين ليومين من أجل افساح المجال أمام الأندية لضم اللاعبين الذين لم يسجلوا ضمن قوائم أنديتهم.

وشهد اليومان الماضيان أكثر من صفقة على المستوى المحلي والأجنبي، فتعاقد العربي مع لاعب الوسط البرازيلي ماريون فرنانديز القادم من ذوب آهن الايراني في صفقة انتقال حر. ويكمل العربي بذلك عقد محترفيه الخمسة بعد استغنائه عن البوركيني حامد اسماعيل، علماً بأنه ضم السوري يوسف قلفا والليبي السنوسي الهادي، والاسبانيين راؤول وتشافي توريس.

كما تعاقد كاظمة مع المدافع البرازيلي أندريه لوكاس ليصبح المحترف الخامس في صفوف البرتقالي الى جانب مواطنيه فليبي أكينو وبرونو باولو والتوغولي أتاكورا والمالي حامد أسوكو. وعلى مستوى اللاعبين المحليين، أعلن نادي الكويت عن ضم مدافع القادسية السابق خالد القحطاني لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. وخرج القحطاني لاعب الساحل السابق من حسابات مدرب القادسية الجديد بابلو فرانكو ولم يُسجل في قائمة الفريق، وسيلعب القحطاني في مركز الظهير الأيسر الذي يشغله حالياً اللاعب مشاري غنام.

وعزز النصر صفوفه بصفقتين من العيار الثقيل، فضم المحلي عبدالعزيز المشعان الذي لم يسجله القادسية كذلك في قائمته للموسم الجديد، وذلك في صفقة انتقال حر. كما تعاقد مع نجم المنتخب السعودي السابق تيسير الجاسم الذي يمثل اضافة كبيرة للعنابي.

