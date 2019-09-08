محلية

أشاد أمين السر العام للاتحاد السباحة ثامر الشمروخ بالمستوى المتميز لمنتخب السباحة في منافسات النسخة الـ 27 من بطولة الألعاب المائية بدول مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت أول من أمس «ما يعد استكمالا للانجازات المميزة لأبطال الكويت في هذه الرياضة». وقال الشمروخ في تصريح لـ «كونا» إن لاعبي المنتخب لفئة العمومي أحرزوا المركز الأول بعد أن حازوا 23 ميدالية في ختام منافسات هذه الفئة بواقع 10 ميداليات ذهبية و9 فضيات وأربع برونزيات. وأضاف أن المنتخب القطري أحرز المركز الثاني بـ 10 ميداليات منها 7 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتان في حين جاء المنتخب السعودي ثالثا بـ12 ميدالية منها ذهبيتان وخمس فضيات ومثلها من البرونز. وأوضح أن براعم المنتخب الكويتي للسباحة حصدوا أيضا لقب الفئة بعد فوزهم بـ 8 ميداليات (تحت 10 سنوات) بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزية واحدة في حين حل المنتخب السعودي ثانيا بـ 3 ميداليات منها ذهبيتان وبرونزية واحدة واحتل المنتخب العماني المركز الثالث بـ 4 ميدالية منها ذهبية وثلاث فضيات.

