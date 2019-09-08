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غادر منتخب السيدات لكرة القدم داخل الصالات الى الصين أول من أمس الخميس للمشاركة في بطولة كرة الصالات الدولية التي ينظمها الاتحاد الصيني لكرة القدم، حيث سيخوض «أزرق السيدات» أول بطولة دولية له خارج الكويت بمشاركة منتخبات الصين ونيوزلندا وتايلاند.

وقالت مدربة المنتخب شهرزاد مظفر ان هذه البطولة تعد فرصة ثمينة للاستفادة من اللعب مع أفضل المنتخبات في العالم، حيث يعد منتخب تايلاند من بين أقوى ثلاث منتخبات في العالم وهو بطل كرة قدم الصالات في دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية لعام 2017، أما منتخب الصين فقد أصبح في السنوات القليلة الماضية من الأفضل عالمياً.

وأضافت شهرزاد: «ستكون هذه البطولة صعبة ومليئة بالتحديات ولكن النتائج ليست مهمة في مرحلة التأسيس وانما من المهم أن يتنافس منتخبنا على مستوى عالٍ وأن يشارك بأكبر عدد ممكن من المباريات حتى نستعد بشكل أفضل لبطولة آسيا العام المقبل ولوضع خطة ناجحة للمستقبل».

جدير بالذكر أن هذه أول نسخة من بطولة كرة الصالات الدولية التي ينظمها الاتحاد الصيني لكرة القدم تتضمن منتخبات السيدات وهذا يعد خطوة مهمة لكرة قدم السيدات في العالم ودليل على اصرار الدول على تطوير ودعم الرياضة النسائية.

