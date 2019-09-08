آراء

في أدبيات العلوم السياسية، ظهرت خلال السنوات السابقة العديد من المصطلحات التي تصف وضع الدولة، ولاسيما الدولة العربية والتي منذ نشأتها، بعد انهيار الدولة العثمانية وهي تعيش العديد من التحديات إلا ان اخطر تلك التحديات هي اشكاليات الداخل سواء كانت من قبل شكل النظام السياسي والحريات والديموقراطية ووضع المرأة وتداول السلطة وهي ممارسات فشلت جميعها ما ادى الى ظهور مصطلح الدولة الفاشلة والتي تصبح مباحة لكل الموبقات من تطرف واعتداءات بمختلف اشكالها وعنصرية وطائفية وقبلية سياسية تنتهي بقيام حرب اهلية تقضي على مدخرات الدولة لخطط التنمية، وتستمر الحالة كذلك مع دخول القوى الدولية والإقليمية في حروب الوكالة بهذه الدول، لتنتهي الدولة الى حالة الدولة المفككة حيث تتفكك الى عدد من الأقاليم التي تطالب بالحكم الذاتي او حتى الانفصال التام واقامة دولة جديدة كما حصل في العراق واليمن وليبيا ولاتزال هناك العديد من الدول العربية مؤهلة لهذا المصير ولاسيما في غياب التوزيع العادل للثروات ما بين الحكومة والإقاليم، كما ترجع تلك الازمة في شكل النظام ما اذا كان قائما على الدولة المركزية او الاتحاد الفيدرالي. وما بعد الفشل والتفكك، بدأ النظام الدولي يدخل في حالة جديدة تعرف بحالة السيولة، وهي التغير السريع لشكل العلاقات الدولية ولاسيما مع قرب احتمالات وقوع الأزمات الاقتصادية والمالية، ولهذا أصبح العالم العربي مابين حالة الوحدة الداخلية والسيولة العالمية.

وذلك تحد جديد يجب ان نعيه، فلم يعد لدينا ترف صلابة المشهد الدولي حتى ندخل في ازمات داخلية مفتعلة لتحقيق مكاسب سريعة في اطار قواعد اللعبة الداخلية، حيث لم يتبق للدول العربية إلا الحفاظ على ما تبقى من البيت الداخلي واعادة بناء الوحدة الوطنية المبنية على المواطنة الدستورية والانتماء القانوني والوجداني للدولة، فالانتماء الوجداني يبنى من خلال العمل المخلص والدؤوب لرفعة شأن الدولة والحفاظ عليها، بينما الإنتماء القانوني هي المواطنة بما فيها من حقوق وواجبات، حيث تقوم الحكومة بدور الراعي لتلك الحقوق والواجبات من خلال توفير البيئة المحيطة الحاضنة.

في ظل هبوب المزيد من رياح التغيير الاستراتيجي والاقتصادي وتغير قواعد اللعبة الدولية، ليس أمامنا كي نحافظ على هويتنا الوطنية إلا العمل الدؤوب المخلص مهما ظهرت من نماذج مجتمعية محبطة وسيئة وفاسدة من عمليات نصب واحتيال وفساد، بل حتى ظهور تلك الأخبار هي ايضا وسيلة لمكافحتها للحفاظ على الوطن.

