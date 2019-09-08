آراء

لو دار أي سؤال في ذهني اليوم وسألته ابني الصغير سأجد الاجابة على الفور، كم عمر الممثل الفلاني؟ متى تم إنشاء الشركة الفلانية؟ كم عدد السكان في دولة البرتغال، من هو مكتشف دواء علاج الصداع؟ من الفريق الفائز بكأس العالم بالخمسينيات، ما هو اسرع سباح بالعالم؟ وأنا واثق مهما كانت الأسئلة متنوعة سهلة كانت أو معقدة فخلال ثوانٍ سيجد ابني الاجابة بين يديه بواسطة هاتفه الذكي، هذا الهاتف وغيره من تكنولوجيا المعلومات الذكية والتي أصبحت نافذة على كنوز المعرفة ومفتاح لمعلومات يستحيل للعقل البشري احتواءها متابعة تقدمها، لتصبح محركات البحث الالكتروني للمعلومات الرقمية عالماً ضخماً ويزداد حجمه كل ثانية.

في عهدنا السابق اذا طلب منا المدرس بحثا يخص موضوعاً معيناً كنا نذهب للمكتبة ونبحث عن عدد من الكتب ونجلس على الطاولة لنلخص المعلومات بين سطور هذه الكتاب وذاك، لكن اليوم مضمون هذه الكتب ستجدها في مواقع إلكترونية وفي نفس الموضوع تجد معلومات هائلة ومن مصادر عدة وسوف تستكشف بحوثاً ودراسات ومحاضرات مرئية كان مستحيلاً أن نصل إليها بأسلوب المكتبات التقليدي.

كل هذا التقدم في مجال المعلومات للأسف يقابلة اسلوب تعليمي تقليدي في مدارس أبنائنا، اسلوب متأخر ما زال يعتمد على حشو المعلومات غير المتكاملة والمتقادمة لتصنع من أبنائنا عقولاً ناقصة المعرفة ومتأخرة غير متجددة، والسؤال المهم هل استوعب القائمون على المناهج التعليمية هذا التغيير؟

نأخذ نفساً عميقاً،،،

باعتقادي بأن التربية والتعليم تحتاج إلى تقييم وضعها وتقديم مناهج مبتكرة وآليات تسخر التكنولوجيا في تنشيط عقول اطفالنا وتستغل الساعات الدراسية في تنمية المهارات وقدرات البحث على المعلومات الرقمية والتركيز على كيفية استثمار المعلومات لصناعة قرار أو مشروع أو منتج يمثل ثمرة لابداعهم.

ولا شك بأن التكنولوجيا والمعلومات الرقمية لها جوانبها الايجابية الكثيرة كما وتحمل جوانب سلبية من افكار هدامة ومعلومات مغالطة وأفكاراً منحرفة تجعل غير الواعي ينجرف مع سلبياتها لتسهم في إذابة القيم وتغيير ملامح المجتمع السوي وتحارب الاستقامة والاخلاق، لذى سيكون للتربية المدرسية حجماً كبيراً من المسؤولية والتي تعمل على تثقيف أبنائنا حول ايجابيات وسلبيات التكنولوجيا، وصناعة مضاد حيوي تثقيفي يمنع هذه الشوائب والكل ما هو سلبي.

وان كنا اليوم نعتمد على المعلومات الالكترونية الرقمية فعلى الدولة دعم أدواتها التربوية والتعليمية والاستثمار في صناعة الطابور الأول من المعلومات الرقمية والتي تتمتع بمصدر موثوق وتقديم الفكر الذي يخدم قيم وأخلاق المجتمع.

