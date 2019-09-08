آراء

يعيش لبنان صيفاً ساخناً على ايقاع المواجهات بين حزب الله واسرائيل، تلك المواجهات التي لا تملك فيها الحكومة المركزية في بيروت أي قرار، فالقرار يتخذ من طهران أو من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، فهو الذي يملك جيشا وميليشيا مدربة ومجهزة على مستوى أعلى من جيوش الدول الرسمية، وحتى باعتبارنا، ونحن على يقين في ذلك، بأن اسرائيل بلد معتد ومستعمر وبربري ووحشي يغتصب إرادة الفلسطينيين لسنين عديدة، فإنه على الرغم من ذلك فالخطأ أن يقوم حزب سياسي لبناني يحمل غطاءً دينياً بإعلان حربه نيابة عن جميع المكونات اللبنانية وبدون الرجوع اليها أو استشارتها ضارباً عرض الحائط باتفاق الرياض والدستور اللبناني والأشد من ذلك هو إلغاء الرأي العام الداخلي الذي أصبح متفرجاً ولا يمكن التعبير عن رأيه.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام لحزب الله إن الرد على الاعتداء الاسرائيلي هو أمر محسوم وانه سيكون مفتوحاً من داخل لبنان وليس شرطاً أن يكون في مزارع شبعا، وأضاف في خطاب متلفز بمناسبة احياء أولى ليالي عاشوراء في الضاحية الجنوبية ببيروت ان « الموضوع بالنسبة لنا ليس رد اعتبار إنما يرتبط بتثبيت معادلات وتثبيت قواعد الاشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد» مؤكداً انه يجب ان يدفع الاسرائيلي ثمن اعتدائه وبالمقابل وضعت اسرائيل قواتها على أهبة الاستعداد على طول الحدود اللبنانية وفي مرتفعات الجولان السورية، كما أصدر جيش الاحتلال تعليمات لقواته بالامتناع عن التنقل في الشوارع المحاذية للحدود مع لبنان دون إذن مسبق وتغيير نمط الدوريات العسكرية الاعتيادية لكي لا تتحول هذه القوات الى هدف سهل للقنص أو القصف، وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق عن مصدرين مقربين من الحزب قولها ان الأخير يجهز لضربة مدروسة ضد اسرائيل بحيث لا تؤدي لحرب.

وامام هذا التطور للأوضاع، طلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي التدخل لمواجهة تطور الأوضاع في الحدود مع اسرائيل، وذلك بعد دقائق من استهداف حزب الله آلية عسكرية اسرائيلية قرب الحدود الجنوبية، وردت تل ابيب بإطلاق النار على بلدات لبنانية، حيث اطلقت ثلاثين قذيفة باتجاه بلدات جنوب لبنان، كما صرح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو للصحافيين قبيل اجتماع أمني ان «لبنان سيدفع الثمن».

وأمام هذه الأوضاع المتوترة داخلياً وخارجياً وغياب القرار الوطني في مواجهة الاعتداء الاسرائيلي يبقى المستقبل مبهما، لكن الأكيد أن هناك أبرياء سوف يكونون حصاداً لهذه الحرب.

والله من وراء القصد

