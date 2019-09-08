آراء

ويبدأ العام الدراسي الجديد بعد جهود مضنية طوال الصيف لوزارة التربية من رفع حالات الاستعداد لتجهيز المدارس ومعالجة أوجه القصور بها، جهود ليست بخافية عن أحد ومن ينكر تلك الجهود فإنه يجحد حق هؤلاء الذين واصلوا الليل بالنهار طوال أشهر الصيف الساخنة من أجل أن يبدأ العام الدراسي بلا مشكلات، ولكن هل ستنجح تلك الجهود في وقف سيل السلبيات التي تظهر كل عام.. هذا ما نتمناه ولكن يبدو أن هناك ملاحظات تحتاج إلى عمل وخطة وتكاتف من وزارة التربية من أجل علاجها ومنها ضعف المناهج التي تدرس للطالب فهي مناهج تقليدية وتتسم بالحشو والتكرار وتشجع في كثير من الاحيان على الانغلاق والتشدد بل هي للاسف مجموعة متناثرة من المعلومات التي يلجأ الطالب إلى حفظها دون فهم او تمحيص ودون أن تكون لها علاقة بواقع المجتمع ما يفسح المجال واسعاً لانتشار الافكار السيئة والممارسات غير المرغوبة.

أيضاً طرق التدريس التي لدينا غير فعالة وتتركز في دفع الطالب الى حفظ الكتاب المدرسي دون الاهتمام بتنمية قدرته على التفكير او التحليل أو البحث عن المعلومات بنفسه أو تعويده على مهارات التعبير والاتصال.

أيضاً نظم الامتحانات سيئة للغاية فهي تشجع على الحفظ دون فهم ولا تحفز على التعليم الحقيقي ولا تقيس القدرات الواقعية للطالب كما تؤدي وتشجع على ظاهرة الدروس الخصوصية.

أيضاً المكتبات لدينا فقيرة جداً ومحتوياتها غير ملائمة ولا يتم تشجيع الطالب على الاستزادة من المكتبات بمعلومات إضافية بل يكتفى بما لدى الطالب من كتاب أو نماذج للشرح والامتحانات.

أيضاً هناك مشكلة تواجه مدارس الكويت سنوياً وهذه المشكلة تتمثل في العجز الشديد في بعض المدارس في تدريس مادة ما على الرغم من أن هناك مدارس بها زيادة كبيرة في اعداد المعلمين في نفس المادة فنجد مادة مثل اللغة العربية مثلا في مدرسة ما توزع الأنصبة على المعلمين بواقع 18 حصة وذلك نظراً لقلة المعلمين وفي مدارس اخرى نجد المعلم لا يزيد نصابه على 6 حصص وذلك لزيادة المعلمين من نفس المادة، هذا الخلل الشديد والذي يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص وعدم العدالة في توزيع الاعباء الوظيفية على المعلمين يجب ان يعالج بقوة وبارادة جادة من قبل الموجهين ومديري المناطق وذلك نظراً لان هناك معلمين يضغطون من أجل البقاء في مدرسة ما وهناك معلمون اخرون يرفضون تغيير مدرستهم بحجة السكن وبالتالي نجد مدارس تواجه عجزاً شديداً في المعلمين وهناك مدارس اخرى بها زيادة كبيرة في نفس التخصص.

إن ارادة الاصلاح التي لدينا تحتاج فقط إلى تطبيق القانون على الجميع كما تحتاج إلى المتابعة والرقابة المتشددة على الصفوف الدراسية والمدارس وذلك بهدف ضبط العملية التعليمية ما ينعكس على ابنائنا بالخير ان شاء الله. حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

