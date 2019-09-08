آراء

الرجل المناسب بالمكان المناسب، هذه المقولة تنطبق على نائب رئيس مجلس الوزراءوزيرالداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، فهو قليل الظهور إعلاميا لكنه كثير العمل والانجاز بعيدا عن الاضواء، لانه يرى ان الاضواء لابد ان تسلط على العمل والانجاز واتخاذ القرارات الصحيحة والتي تصب في صالح الكويت واهلها والظهورالإعلامي والتصريحات فقط عندما يكون هناك حدث يستحق التعليق.

هذا الرجل استطاع أن يغلق منافذ الفساد والحد من المجرمين والذين يحاولون العبث بأمن البلاد والعباد، رجل لديه الجرأة على اتخاذ القرارات المناسبة مهما كانت واعطاء كل ذي حق حقه في وزارته فيكافئ المستحق ويعاقب المقصر ومن يستحق العقاب دون تردد، والمتابع للمشهد في وزارة الداخلية بأمانة ومصداقية يرى ان هذا الرجل حقق نقلة ايجابية في وزارته ابتداء من الجهود التي يقوم بها رجال الداخلية وانتهاء بالقرارات التي يتخذها هذا الرجل دون تردد.

ورغم ذلك نرى ونشاهد محاولات يقوم بها البعض ودائما يقومون بانتقاده فقط من اجل الانتقاد او للاختلاف معه في وجهات النظر. شخصيا لاتربطني اي علاقة او صداقة ولم التقيه ابدا، ولكن للامانة المهنية والصحافية وكما أنتقد مكامن الاخطاء والسلبيات لابد ان أشيد وأثني على من يعمل وينجز ويعالج الخلل، فالرجل حقق نقلة كبيرة في اداء وزارته وهناك شهادة ذكرها سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه عندما قال هو يدي اليمين التي نعالج بها الاخطاء والفساد وهذه شهادة من صاحب السمو فالرجل يتخذ قراراته بتمعن ودون تسرع او تردد واجراءاته لم تكن كردة فعل والدليل أنه استطاع أن يقف بالمرصاد ويتصدى لبؤر الارهاب وتجار السموم والمحاولين العبث بأمن البلاد.

البعض يربط نجاح أي وزير بظهوره الاعلامي وكثرة تصريحاته وليس بعمله وانجازه وبعض نواب الامة يعتبرون تعاون الوزير معهم ضعفا من الوزير او سلبية في ادائه، ولكن الواقع عكس ذلك فالتعاون بين الوزير وأعضاء مجلس الامة له مردود ايجابي ونتائج جيدة على عمل السلطتين ويعود بالنفع على البلاد والعباد. اي وزير ناجح في عمله ويعمل بما يرضي ضميره ويضع مخافة الله امامه يحارب ويهاجم من قبل بعض نواب الامة وبعض وسائل الاعلام أمرمؤسف. انا اقول لوزير الداخلية استمر في أداءك وحاسب المقصرين وأغلق بؤر الفساد وتصدى لبؤر الارهاب وتجار المخدرات، فقط ضع بين عينيك مخافة الله وحبك للكويت واهلها ويكفيك شهادة سمو الامير ولاتلتفت إلى من يحاول ان يهضم او يقلل من جهودك وعملك فأغلب اهل الكويت ان لم يكن جميعهم يشدون على يديك ويطالبونك بالاستمرار بالعمل بنفس النهج واثبت للجميع بأن الاداء بالعمل المثمر وليس بالتصاريح. بارك الله فيك وبجهودك انت ورجال الداخلية جميعهم ولاتلتفت لأصوات النشاذ التي تحاول الوقوف والتصدي لعملك وانجازاتك فالكويت بألف خير مادام هناك رجال مخلصون يضعون مخافة الله ومصلحة الكويت وأهلها أمام أعينهم أمثالك ياخالد الجراح الصباح.

