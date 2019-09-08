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أعلنت وزارة التجارة والصناعة، ضبط كمية من ماء زمزم مغشوشة معبأة في علب وجاهزة للبيع في محل بمنطقة الفحيحيل وإحالتها إلى النيابة التجارية.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي ان عملية الضبط جاءت تنفيذا للقرار الوزاري رقم 216/ 2014 ، الذي نص على «يحظر استيراد ماء زمزم بغرض تجاري ويمنع عرضه وتداوله داخل الأسواق»، مشيرة إن الضبطية عبارة عن عبوات بلاستيكية زنة 200 ملم وزنة 1 لتر وقد تم وضع ستيكر عليها مطبوع عليه ماء زمزم معروضة للبيع. وأوضحت ان فريق طوارئ الكوت التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ضبط 150 علبة معبأة زنة 200 ملم عليها ستيكر ماء زمزم قد وضعت في عدد 6 كراتين وجاهزة للبيع بالإضافة إلى 10 علب معبأة وعليها ستيكر ماء زمزم زنة العلبة الواحدة 1 لتر و3 غالون زنة 5 لترات ماء زمزم .

وذكرت «التجارة» أن الفريق ضبط مرفقات عبارة عن 500 ستيكر تقريبا مطبوع عليه ماء زمزم كراتين فارغة وجاهزة للتعبئة مطبوع عليها من الخارج ماء زمزم.

وأشارت إلى أنه بالإضافة للسابق تم ضبط عدد 600 علبة فارغة زنة 200 ملم مع الاغطية، مبينة أنه تمت احالة الضبطية الى النيابة التجارية لإجراء اللازم والتحفظ عليها.

وأكدت «التجارة» استمرار حملاتها التفتيشية ومراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وعدم التهاون مع أي محاولة غش.

