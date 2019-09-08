الاخيرة

أتحدث عن وقت مضى، وعن رجل أدى واجبه تجاه وطنه، ثم قضى نحبه، وهو المرحوم محمد بن سيار صارت له شهرة لم يَسْعَ إليها، وإنما كونها له عمله الدائب في مجالين مهمين المجال الأول منهما هو عمله في المدرسة المباركية عند نشأتها. وأما الثاني فهو قيامه بافتتاح مكتبة يبيع فيها الكتب، ويستقبل بها طلاب العلم.

أقامت وزارة التربية في سنة 1962م مهرجاناً مهماً عقدته بمناسبة مرور خمسين سنة على نشأة المدرسة المباركية. وقد حشدت هذه الوزارة لذلك كُلّ جهودها في سبيل التذكير بنشأة هذه المدرسة والتوثيق لها من حيث ذكر المساهمين في قيامها وأساتذتها وطلابها الأوائل.

ثم قامت بإصدار كتيِّب لطيف كرّسته لهذه المناسبة المهمة في تاريخ التعليم عندنا. وقد تشكّلت لجنة تولّت الإعداد للاحتفال، وإدارة الأنشطة المصاحبة لَهُ، وكان أعضاؤها من مواضع مختلفة من المراكز الحكومية، ولم يكن اختيارهم قاصراً على العاملين في وزارة التربية، وفي هذا دليل على أن جهة الاحتفال أرادت أن يكون احتفالها وطنياً شاملاً للكويت كلها، لأن قيام المدرسة المباركية كان نقلة كبيرة بها تحول التعليم من النظام الشعبي (الكتاتيب) إلى التعليم النظامي.

وهذه أسماء اللجنة المشرفة، مع بيان وظائفهم والأماكن التي كانوا يعملون فيها:

1 - الأستاذ حمد عيسى الرجيب: وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

2 - الأستاذ أحمد العدواني: المعاون الفني بوزارة التربية.

3 - الأستاذ أحمد العيسى: المعاون الإداري بوزارة التربية.

4 - الأستاذ عيسى الحمد: معاون التربية الاجتماعية بوزارة التربية.

5 - الأستاذ أحمد البشر الرومي: رئيس الجهاز الفني بوزارة المالية.

وعدد من الفنيين العاملين في وزارة التربية كان منهم مدير المدرسة المباركية - آنذاك - الأستاذ يوسف عبدالمعطي.

ولقد أنجزت هذه المجموعة من المختصين إنجازاً راقياً وملائماً للمناسبة.

أما الاحتفال العام فكان يشمل عدة أنشطة منها:

1 - إصدار طوابع بريد تذكارية للمناسبة.

2 - تنظيم برامج أنشطة مختلفة بين طلاب وطالبات المدارس.

3 - إقامة معرض فني يضم لوحات تعبّر عن المناسبة، وتبيّن تطوّر التعليم منذ نشأت المدرسة المباركية.

4 - إقامة حفل كبير يدعى إليه عدد من مؤسسي المدرسة، كما يدعى إليه خريجوها.

5 - تنظيم برامج للإذاعة والتلفزيون لإحياء هذه الذكرى.

ولم تنسَ اللجنة المنظمة أن تدعو رجلاً أسهم بالعمل في المدرسة المباركية منذ إنشائها، وكانت له أعمال خارج التدريس، ولكنها مهمة للعمل المدرسي، هذا الرجل هو المرحوم محمد بن سيار، الذي جرت معه مقابلة مع مدير المدرسة في ذلك الوقت، ووضعت عنه فقرة مهمّة في الكتيب الذي أشرنا إليه فيما تقدّم من حديثنا، ونصّ هذه الفقرة هو:

«كان محمد بن سيار أول فراش في المدرسة المباركية، وكان يقوم إلى جوار أعماله في نظافة المدرسة وخدمة المعلمين بمهام أخرى عديدة، فكان هو المسؤول عن النظام المدرسي، ولم يكن يسمح لطالب مَّا أن يخرج من الصف، لأن عصا ابن سيار سوف تظهر في هذا الوقت.

وكان يتابع الغائبين عن المدرسة، وقد روَى أن طالباً غاب، فذهب إليه في منزله، وحمله من سريره إلى المدرسة، كما كان من ضمن عمله توزيع الرواتب على المدرسين».

وهذه العبارات تدلّنا على الجهد الذي كان محمد بن سيار يبذله في عمله الذي تحدّثنا عنه. وهي خلاصة المقابلة التي عقدها معه مدير المدرسة في ذلك الوقت الذي جرى فيه الاحتفال بمرور خمسين سنة على إنشائها.

ولقد نال هذا الرجل شهرة كبيرة بين أولياء الأمور لما كان يبديه في عمله بالمدرسة من إخلاص ولما كان يقدمه فيها من خدمات متعددة ومتنوعة. ولذلك فإنه عندما ترك هذه المهنة بعد حين اختار أن يعمل في مجال له علاقة بالعلم فأنشأ مكتبة لبيع الكتب كانت من المكتبات البارزة في ذلك الزمان. وكان يجد الإقبال الشديد عليها بسبب ما حصل عليه من شهرة في عمله السابق.

تقع مكتبة ابن سيار في بداية طريق ضيق نراه متفرعاً من شارع عبدالله السالم على يمين السائر فيه قادماً من ساحة الصفاة إلى وسط الشارع، وهذا الطريق يسبق مباشرة سوق الغربللي المشهور. أما موقع المكتبة فلا يزال قائماً، ولكن نشاط المحل تغيّر عن ذي قبل بعد وفاة صاحبها.

تجمع هذه المكتبة كتباً متنوعة الموضوعات، ففيها الكتب الدينية والأدبية والقصصية. وفيها بعض الكتب التراثية، وبعض الكتب الحديثة النشر، وكان يحرص على تنمية مكتبته بكل جديد. وهو يستقبل المتعاملين معه من روّاد هذه المكتبة بوجهٍ باشٍّ، ويحيطهم برعاية تحبب إليهم اقتناء الكتب وقراءتها، وبخاصة حين يرى أن من يقف أمامه حديث عهد بالرغبة في القراءة، أو من المواظبين على الرجوع إليه من أجل الوصول إلى حاجتهم من المطبوعات المتوافرة لديه.

هذا هو محمد بن سيار، رحمه الله.

