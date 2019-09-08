الاخيرة

اقتربنا من ذكرى مرور عام كامل على الأزمة التي أصابت البلاد نتيجة سقوط مياه الأمطار وغرق الشوارع ودمارها وتحول بعض المناطق إلى مناطق منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وذلك بسبب الفشل الحكومي في بناء البنية التحتية وعمليات الفساد التي شابت تخطيط بعض المناطق السكنية.

ورغم أن الأزمة مرت كما توقعنا وكتبنا في عدد من المقالات السابقة، بدون أن يُقدم المتورطون الفعليون للمحاسبة والمحاكمة نتيجة تلاعبهم بمقدرات الدولة وتسببهم بإزهاق الأرواح وخسائر مالية كبيرة للمواطنين والتسبب بنشر الذعر والخوف بين الجميع في البلاد.

بل إن الأدهى والأمر أن الحكومة قامت بمكافأة بعض الشركات المتورطة في رصف الطرق وتخطيط المناطق عبر رفع الحظر المفروض عليها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والذي دان هذه الشركات وحملها مسؤولية الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للبلاد نتيجة الإهمال ووجود شبهات الفساد.

لكن المصيبة الكبرى هي أن المواطنين المتضررين الذين تدمرت بيوتهم وسياراتهم وممتلكاتهم الثمينة لم يحصلوا حتى الآن على أي تعويضات من قبل الحكومة رغم موافقة لجنة التعويضات التي شكلتها الحكومة بشروطها القاسية عليهم.

وشاهدنا قبل أيام ظهور أحد المواطنين في الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية ليؤكد أن منزله الواقع في قطعة 1 بمنطقة الفحيحيل أحد أكثر المناطق تضرراً - لم يتم ترميمه حتى الآن كونه صار آيلاً للسقوط بفعل السيول، بل إن الحكومة لا تقوم بدفع مبالغ الإيجار للمنزل المؤقت الذي تسكنه عائلته بانتظام، ما تسبب بورطة مالية للعائلة.

أي أن الحكومة لم تكتف بعدم محاسبة الشركات أو مكافأتها بمنحها مناقصات جديدة لنفس الطرق التي تسببت هذه الشركات بتدميرها بفعل إهمالها وتقصيرها، بل إنها اليوم تحجم عن إعطاء المواطنين الذي تشردوا من بيوتهم ودُمرت ممتلكاتهم ، حقوقهم المادية والمعنوية وتتعذر بالبيروقراطية والروتين الحكومي ! وهل البيروقراطية كانت مانعة لكم من تشكيل لجنة تظلم للشركات التي عوقبت والقيام بتبرئتها في غضون شهور قليلة ؟! أم أن رغبات التجار والمتنفذين تكون فوق رغبات المواطنين؟

إن على نواب مجلس الأمة أن يقفوا وقفة حازمة أمام الحكومة قبل دخول موسم الشتاء والأمطار، لضمان ألا تتكرر الكارثة مرة أخرى، وإذا حدث وأن تكررت لا سمح الله فيجب أن يكون الرد قاسياً هذه المرة لا كما حدث في المرات السابقة من تهاون وتصديق للوعود الحكومية المتكررة.

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