الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح، 52 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: ديوان المرحوم الشيخ عذبي المحمد الصباح، الشامية، ق10، شارع يوسف الحميضي، ت: 24833030، النساء: اليرموك، ق1، شارع محمد عبدالعزيز الوزان، م7، ت: 25343777

الشيخة أنوار فيصل السعود الصباح، 70 عاماً، شيعت، الرجال: السالمية، ش سالم المبارك، ديوان المرحوم الشيخ عبدالعزيز السعود الصباح وإخوانه، ت: 25710631، النساء: سلوى، ق 11، ش 7، م 30، ت: 25633349

أحمد السيد عبدالله السيد أحمد الرفاعي، 67 عاماً، شيع، الرجال: الشامية، ق 4، ديوان الرفاعي، النساء: الشامية، ق 3، ش 36، م 1ب

طارق يعقوب علي الشاهين، 88 عاماً، شيع، الرجال: الخالدية، ق 1، ش البرجس، م 1، ديوان الشاهين، ت: 98809660، النساء: الفنطاس، ق 4، ش 16، م 24، ت: 99049302

خديجة صالح المؤمن، أرملة عبدالرزاق طاهر المهدي، 87 عاماً، شيعت، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 99665885 - 65666676، النساء: السالمية، ق 12، ش أبو هريرة، م 2، ت: 90932333

خالد عبدالمحسن دخيل الحبشي، 38 عاماً، شيع، الرجال: الجهراء القديمة، ق 2، ش 9، ج 3، م 65، ديوان الحبشي، ت: 96668266، النساء: الفيحاء، ق 7، ش الفرزدق، م 7

إنا لله وإنا إليه راجعون