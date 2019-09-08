الأولى

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله من قبل بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات تنسب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بشأن وجود أزمة بين الكويت وجمهورية العراق الشقيقة. وأوضح بيان للجيش الكويتي أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يؤكد على عمق العلاقات الودية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين واستمرار تعاونهما في كل المجالات ولاسيما ما يتعلق منها بالمجال العسكري وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها. وأضاف البيان: تحتفظ رئاسة الأركان بحقها القانوني ضد مروجي الأخبار والشائعات غير الصحيحة بهدف زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكيك بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وأهابت رئاسة الأركان بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار مجهولة المصدر، وتحري الدقة في التعامل معها، وتؤكد على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع.

