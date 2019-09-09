وطن النهار

ثمن المنسق المقيم للامم المتحدة وممثل الامين العام في الكويت الدكتور طارق الشيخ أمس الاحد مساعي وجهود الكويت المتواصلة نحو تحقيق السلام والأمن الدولي والتنمية وحقوق الانسان.

وقال د. الشيخ في مؤتمر صحافي بمناسبه الذكرى الخامسة لتسمية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد (قائداً للعمل الانساني) والكويت (مركزا للعمل الانساني) «ان الكويت برزت على ساحة العمل الانساني الدولي بصورة لم يسبق لها مثيل» واضاف انها قامت بدور رئيس عبر المؤسسات الرسمية والهيئات والجمعيات الخيرية لاسيما بعد تنظيم 3 مؤتمرات لكبار المانحين لدعم الوضع الانساني في سورية».

واشار الى ان تلك السمات كانت ومازالت ابرز السمات في مسيرة السياسة الخارجية الكويتية منذ ان اصبحت العضو الـ 111 في هذه المنظمة الدولية في 14 مايو 1963.

وذكر ان مسيرة الكويت الانسانية والتنموية لم تبدأ أخيراً ولم يكن التكريم العالمي لسمو أمير البلاد «إلا ثمرة لجهود دبلوماسية انسانية تنموية بذلت على مدار عقود من الزمان.» واكد ان «الكويت قدمت الكثير من الجهود التنموية والانسانية المنظمة في اطار من العمل الدبلوماسي المحترف لدبلوماسيي وزارة الخارجية فى مقرات الامم المتحدة او بعثاتها الخارجية بقيادة الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية».

واضاف ان الكويت تؤكد فاعليتها عبر حضورها في المحافل الدولية كعضو في العديد من المنظمات الدولية مثل اتحاد البريد العالمي ومنظمة الطيران المدني الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير والاتفاقية الدولية للتعرفة الجمركية (جات) والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واوضح ان الكويت تولي أهمية كبيرة لمنظمة الأمم المتحدة تجلى ذلك من خلال افتتاح بيت الأمم المتحدة عام 2009 بمشاركة الأمين العام للمنظمة الدولية انذاك بان كي مون الذي يضم مكاتب جميع منظمات الامم المتحدة العاملة في الكويت والذي يمثل تعبيرا عن عمق العلاقات التي تربط الكويت والأمم المتحدة.

ولفت الى انه مع تزايد الصراعات الانسانية والتنموية والكوارث الناتجة عن الاثار السلبية لتغير المناخ وتزايد وتسارع وتيرة الطلبات الاغاثية والانمائية أضحت الأمم المتحدة بهياكلها وبرامجها ومواردها الحالية لاتوازي حجم الحاجة الدولية.

وقال ان الكويت سارعت بزيادة مساعداتها حيث بلغت نسبة ما تقدمه من مساعدات دولية انسانية وتنموية أكثر من 1.3% من اجمالي الناتج المحلي الكويتي متجاوزة بذلك النسب المقررة دوليا التي هي 0.7% وخصصت الكويت 10% من مساهماتها الطوعية لدعم الأمم المتحدة ووكالاتها.

وأفاد الدكتور الشيخ بأن الكويت ضاعفت تلك المساهمات في سبتمبر 2014 ومستمرة فى ذلك إلى الآن مشيدا بوقوف الكويت بجوار منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وزيادة مساهماتها لها لتعوض العجز الحاصل من قيام بعض الدول بتخفيض وإلغاء مساهماتهم الطوعية للمنظمة.

واوضح ان الكويت انشأت برنامج الحياة الكريمة بالصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتطوير وتحسين الانتاج الزراعي في الدول النامية وتبرعت بمبلغ 150 مليون دولار للصندوق الذي انشئ في قمة منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) عام 2007 وخصص للقيام بأبحاث ودراسات في مجالات الطاقة والبيئة والتغير المناخي.

