وطن النهار

بمناسبة الذكرى الخامسة لتكريم منظمة الأمم المتحدة الكويت «مركزاً للعمل الانساني» وسمو الأمير «قائداً للعمل الانساني» توالت برقيات التهنئة محليا ودولياً على سموه، مشيدة بدور سموه في دعم مسيرة العمل الانساني والخيري ومبادراته الرامية لمواجهة الأزمات والكوارث والفقر على مستوى العالم، ومد يد الكويت البيضاء في أصقاع العالم، مؤكدة في الوقت ذاته دور سموه في ترسيخ مكانة الكويت العالية في المحافل الدولية عبر مبادراتها الانسانية بتوجيهات سموه.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني) وباطلاقها على سموه لقب (قائد للعمل الانساني) هذا نصها: «حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بمشاعر تفيض فخرا واعتزازا يشرفني أن أرفع الى مقام سموكم السامي أبلغ آيات التهاني وأجزل التبريكات بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لمنح سموكم لقب (قائد العمل الانساني) وتسمية دولة الكويت (مركزا انسانيا عالميا) من قبل منظمة الأمم المتحدة تقديرا لجهودكم الطيبة في مجال العمل الانساني وماسطرتموه سموكم من أعمال جليلة ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ.

كما يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين لأرفع معهم جميعا أكف الضراعة الى المولى عز وجل ندعو ونتبهل اليه سبحانه أن يكلأ سموكم بحفظه ورعايته ويديم عليكم رداء الصحة والعافية ويمد سموكم بعونه وقوته لبلوغ ما تصبون اليه من تحقيق نهضة عصرية شاملة بجميع مناحي الحياة في بلادنا العزيزة مقرونة بالمزيد من الأمن والرفعة والعلياء لأهل الكويت الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة من لدن سموكم حفظكم الله ورعاكم ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.

وهذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة شكر جوابية لأخيه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من مشاعر أخوية طيبة ودعاء صادق بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني) وباطلاقها على سموه لقب (قائد للعمل الانساني) مؤكدا سموه أن هذا التكريم المستحق للوطن العزيز من قبل منظمة الأمم المتحدة انما يجسد جليا ما يوليه المجتمع الدولي من تقدير كبير للدور البارز الذي تقوم به دولة الكويت في مجال العمل الانساني وريادتها في اغاثة المنكوبين جراء الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية في مختلف بقاع العالم.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية ويوفق الجميع لخدمة الوطن الغالي وتحقيق المزيد من الانجازات الحضارية على صعيد مساره التنموي الطموح وأن يحفظه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية الكويت (مركزا للعمل الانساني) وباطلاقها على سموه رعاه الله لقب (قائدا للعمل الانساني) هذا نصها: بمزيد الفخر والاعتزاز التي نستشعرها ونفتخر بها من قرارة الوجدان أنا واخواني أعضاء مجلس الأمة نستقبل الذكرى الخامسة على منح سموكم لقب (قائد العمل الانساني) وتسمية الكويت (مركزا انسانيا عالميا) من قبل منظمة الأمم المتحدة ونحن أكثر ثقة وتطلعا الى استمرار اضطلاع سموكم بدوره الانساني محليا واقليميا ودوليا.

ان هذا التتويج الذي تحقق بفضل من الله ومنة منه جاء بجهود مضنية واسهامات وعطاء بلا حدود من قبل سموكم فما كان الجزاء الأوفى من المجتمع الدولي الا أن بادر باختيار سموكم قائدا للعمل الانساني تقديرا وعرفانا بالدور الريادي الكبير الذي واكبتموه سموكم طوال مسيرتكم الحافلة بالعطاء المزدهرة بتطلعات طموحة تزداد كل يوم تألقا ورونقا و تتلألأ بنفحات من التوفيق في تحقيق الهدف المنشود والتغلب على اشق الصعاب في الأوقات والأزمات العصيبة بكياسة حصيفة وسياسة مرنة محفوفة بالحكمة والروية وثاقب النظر.

وانا لنتضرع الى المولى جل جلاله ان يديم على سموكم موفور الصحة ويلبسكم ثوب العافية ويمدكم بالعمر المديد وأن يحفظ لنا الكويت ويديم عليها وعلى شعبنا الوفي نعمة الأمن والأمان.

وتلقى سموه رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني) وباطلاقها على سموه رعاه الله لقب (قائد للعمل الانساني) هذا نصها: «حضرة صاحب السمو الأخ الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة.

السلام عليكم ورحمة الله بركاته، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخي الشيخ مشعل الأحمد رئيس الحرس الوطني وكافة منتسبي الحرس الوطني من قادة وقوات لنعرب لسموكم عن خالص تهانينا بمناسبة الذكرى الخامسة لمنح سموكم لقب (قائد للعمل الانساني) وعلى كويتنا العزيزة (مركزا انسانيا عالميا) من قبل الأمم المتحدة والذي جاء تتويجا لجهود سموكم الجليلة.

ولقد جاءت هذه المبادرة لنيل سموكم هذا اللقب نابعا من الخصال الكريمة والمساعي الحميدة التي يتسم بها سموكم ويعد فخرا لنا جميعا كونه اعترافا دوليا بالجهود والعطاء الانساني لسموكم حول العالم ولمبادراتكم الطيبة الأمر الذي وضع الكويت على خريطة العمل الانساني حتى باتت تحظى بمكانة دولية رفيعة واستحقت لقب مركز للعمل الانساني، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموكم وافر الصحة والعافية وأن يرعاكم ويحفظكم على الدوام قائدا وربانا لسفينة الوطن الى بر الأمان ومحققا لما يصبو اليه شعبكم من رفعة وازدهار للوطن الحبيب كويت الانسانية.

وتقبلوا خالص التقدير».

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برسالة شكر جوابية لأخيه سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني أعرب فيها سموه عن خالص شكره على ما عبر عنه سموه وأخوه الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني وكافة منتسبي الحرس الوطني من قادة وقوات من مشاعر طيبة ودعاء صادق بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني) وباطلاقها على سموه لقب (قائد للعمل الانساني) مؤكدا سموه أن هذا التكريم المتميز انما هو دلالة قاطعة وجلية على عرفان وتثمين المجتمع الدولي للدور الريادي لدولة الكويت في مجال العمل الانساني وتقديره لاسهاماتها البارزة لاغاثة المنكوبين في مختلف بقاع العالم وسعيها المحمود للتخفيف من معاناتهم جراء الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية ويوفق الجميع لخدمة الوطن الغالي وتعزيز مكانته المرموقة والرفيعة في مختلف المحافل الاقليمية والدولية.

كما تلقى سموه برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني) وباطلاقها على سموه رعاه الله لقب (قائد للعمل الانساني) هذا نصها: «سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أطال الله في عمره المديد أمير البلاد المفدى.

تحية طيبة وبعد

يشرفني أن أرفع الى مقام سموكم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لتسمية سموكم قائدا للعمل الانساني من قبل هيئة الأمم المتحدة.

واذ أهنئ سموكم بالمناسبة السعيدة التي تعد تاجا على رؤوس كافة أبناء الكويت نفخر ونعتز بها جميعا فانه يسرني أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد بالغ اعتزازي بمسيرتكم الانسانية المشرفة التي قدمتم خلالها العديد من المبادرات النبيلة والاسهامات الصادقة لمساعدة المحتاجين والمنكوبين على مستوى العالم حتى بات ذكركم الطيب مقترنا بالعمل الخيري لاينفك عنه في مختلف المحافل الاقليمية والدولية تأكيدا على كرم سموكم الفياض وحبكم الأصيل الثابت لعمل الخير سائلا الله عز وجل أن يوفقكم دوما وأن يسدد على دروب الخير خطاكم وأن يعينكم على خدمة وطننا الحبيب ورفع راية نهضته وازدهاره في أعلى قمم المجد والرفعة.

خالص تحياتي وتقديري مقرونا بأطيب تمنياتي لسموكم بموفور الصحة والعافية ولكويتنا الغالية بدوام الاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم.

وتفضلوا سموكم بقبول أسمى آيات الود والتقدير.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر جوابية لأخيه سمو الشيخ ناصر المحمد أعرب فيها سموه عن خالص شكره على ما عبر عنه من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني) وباطلاقها على سموه لقب (قائد للعمل الانساني) مؤكدا سموه أن هذا التكريم المتميز والذي هو محل فخر واعتزاز الجميع انما يبرهن على ما يحظى به الدور الريادي لوطننا العزيز في مجال العمل الانساني لاسيما باغاثتها المنكوبين عبر مبادراته الانسانية في شتى بقاع العالم من مكانة وتقدير كبيرين لدى الجميع الدولي بأسره، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يسدد خطى الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن الغالي ويكلل كافة الجهود بالتوفيق لتحقيق المزيد مما ينشده الوطن العزيز من رقي ونمو وازدهار وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية الكويت (مركزا للعمل الانساني) وباطلاقها على سموه رعاه الله لقب (القائدا للعمل الانساني) هذا نصها: باسمي وباسم اخواني الوزراء يشرفني أن أرفع الى مقام سموكم أسمى آيات التهاني واصدق التبريكات بمناسبة الذكرى الخامسة لمنح سموكم لقب (قائد العمل الانساني) وتسمية الكويت (مركزا انسانيا عالميا) من قبل منظمة الأمم المتحدة.

كما يسعدني والعالم أجمع يحتفل اليوم بذكرى منح سموكم هذا اللقب غير المسبوق أن أعرب عن بالغ الاعتزاز وعظيم العرفان بدوركم الكبير وبصماتكم الواضحة في العمل الانساني ومسيرتكم الحافلة بالعطاء ومد يد العون لاغاثة المنكوبين ونصرة المظلومين واللاجئين حتى غدت الكويت نموذجا يحتذى به في العمل الانساني والخيري وحظيت بمكانة مرموقة جعلتها محل تقدير واحترام كل الأمم.

خالص تحياتنا وتمنياتنا لسموكم بدوام نعمة الصحة والعافية وأن يحفظكم القدير أبا وقائدا ورائدا لوطننا العزيز وأبنائه الأبرار وأن يوفقكم ويسدد على طريق الحق خطاكم لتستكملوا مسيرة الخير والرقي والتقدم لوطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم.

