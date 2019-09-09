وطن النهار

هنأ محافظ حولي الشيخ أحمد النواف الكويت أميراً وحكومة وشعباً، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لتكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائداً للعمل الانساني من قبل الامم المتحدة وتسمية الكويت مركزا للعمل الانساني.

وقال النواف في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان جهود صاحب السمو امير البلاد وتعزيزه للعمل الخيري والتطوعي والانساني جعلته يستحق بكل تقدير وفخر أن يكون أول شخصية يتم اختيارها وتكريمها ليكون قائدا للعمل الانساني على المستوى العالمي، وذلك بفضل مساهمات سموه في تقديم الدعم والعون والمساعدة للشعوب المنكوبة في جميع الدول المتضررة من الحروب او النزاعات أو الكوارث الانسانية، وهكذا دائما نهج سياسة الكويت بقيادة سمو الأمير فهي دائما تتسم بالاتزان والحكمة وتقديم المساعدات والدعم وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى.

