وطن النهار

هنأ محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالذكرى الخامسة لتسمية سموه (قائداً للعمل الانساني) وتسمية الكويت (مركزاً دولياً للعمل الانساني) من قبل هيئة الأمم المتحدة»، وقال: «أمير الانسانية وضع بصماته الخيرية الكويت على منصات الفخر والتتويج».

ورفع الخالد في تصريح صحافي بهذه المناسبة السعيدة «أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سموه السامي»، وقال: «ان مفردات اللغة بما تحويه من معان وأساليب لا يُمكنها بأي حال من الأحوال أن تُعبر عن جزء من مكنون سعادتي وفخري بذكرى تكريم سموكم الغالية والعزيزة على قلبي وانما أَمَلِي أن ترتقي كلماتي لتعبر عن مدى فخري واعتزازي بهذا التكريم الذي أصبح تكريماً لكل كويتي يعتز بوطنه وقيادته».

وأضاف «اني لأستلهِم رَوحَ حِكمَة سموكم المعهودة لأؤكد لكم أن منح سموكم هذا اللقب المستحق لم يأتِ من فراغ بل جاء كتتويج طبيعي لمبادراتكم الكريمة في مسيرة العمل الخيري والانساني»، مؤكداً أن «ذاكرةُ التاريخ لا يُمكن أن تنسى يوماً مبادرة سموكم لدعم الأوضاع الانسانية في دول العالم ولا يُمكن أن تنسى حرص السياسة الخارجية للكويت - منذ عام 2008 - على دعم الدور الانساني لهيئة الأمم المتحدة عبر تخصيصها لنسبة 10 في المئة من اجمالي مساعدات الكويت الانسانية للدول المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية، بالاضافة الى مضاعفة مساهماتها الطوعية الثابتة لعدد من الوكالات والمنظمات الدولية».

