وطن النهار

هنأ الشيخ فيصل الحمود، صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة للتكريم الأممي لسموه «قائدا للعمل الإنساني»، وتسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني». وأكد الحمود أن الذكرى السنوية للتكريم الأممي لصاحب السمو الأمير تعد حدثا مهما، لم يغب لحظة عن الشعب الكويتي الذي يفتخر بذلك أمام شعوب العالم، مشيرا إلى أنه يعد استحقاقا طبيعيا لصــاحب السمو الأمير بالنظر إلى مسيرته الإنسانية الحــافلة بالعــطاءات ومــســاهماته المستمرة على المستويين الحضاري والإنــساني، فضلا عن مبادراته نحو تحقيق السلام. وأوضح أن مساعي سموه الخيرة في دعم العمل الإنساني الخيري على المستوى الدولي أكسبت الكويت السمعة المرموقة والمكانة البارزة بين دول العالم فاستحقت اختيارها من أعلى منظمة دولية «مركزا للعمل الإنساني» بفضل ما تقوم به من جهود رسمية وأهلية في مجالات الأعمال الخيرية والانسانية.

