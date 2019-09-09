وطن النهار

أعرب رئيس مجلس ادارة جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصر الله عن فخره بالانجازات التي تتحقق يوما بعد يوم على يد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مشيرا إلى نهضة الكويت الحديثة في جميع المجالات. وقال النصر الله في تصريح له بمناسبة ذكرى تقلد سمو الأمير لقب قائد العمل الانساني أن سمو الأمير نجح في تغيير نظرة دول العالم للعرب ففي الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول تشويه صورة العرب والمسلمين، تشهد الأمم المتحدة بأن قائداً عربياً يعتلي قمة العمل الإنساني، وأن الكويت الكبيرة بأعمال قائدها أصبحت بقيادته الحكيمة مركزا للعمل الإنساني. وأضاف قائلاً: تتلاحق السنوات واللقب الذي استحدثته الأمم المتحدة لسمو الأمير باقيا في الكويت، فمهما قامت شعوب العالم بتقديم مساعدات تبقى الكويت وأميرها في مقدمة العمل الخيري والانساني، لافتا إلى مقولة الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون «إن الكويت أظهرت كرمًا استثنائيًا تحت قيادة الشيخ صباح، وقلب الكويت كان أكبر من الأزمات والفقر والأوبئة».

