وطن النهار

اكد مدير جامعة الكويت د. حسين الانصاري، ان جامعة الكويت استعدت وتهيأت لاستقبال ما يقارب 37 ألفا من الطلبة المقيدين في كليات الجامعة للفصل الدراسي الأول، مرحبين بانضمام 5 آلاف و12 طالباً وطالبة من المستجدين الى جانب زملائهم وزميلاتهم، كما نرحب بانضمام الزملاء والزميلات من أعضاء هيئة التدريس من المعينين الجدد للعام الجامعي 2019/2020، متمنين للجميع التوفيق.

وقال الانصاري في تصريح صحافي: «حرصت الأسرة الجامعية ممثلة بأعضاء هيئتها الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وموظفيها على ايجاد بيئة تعليمية ايجابية وجاذبة لأبنائها الطلبة، كما تتطلع الجامعة لتقديم عدة مشاريع وبرامج طموحة حرصا منها على التفاعل والمشاركة الطلابية في كل ما تقدمه من برامج وأنشطة طلابية».

وأضاف: «في خطوة رائدة ومميزة واضافة جديدة لجامعة الكويت، يستقبل الحرم الجامعي في مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية طلبة وطالبات ست كليات جامعية هي كلية التربية وكلية الآداب وكلية العلوم الادارية وكلية العلوم الحياتية وكلية العلوم وكلية الهندسة والبترول، حيث سيبدأون الدراسة بها في الفصل الدراسي الأول وسط بيئة تعليمية خلاقة وخدمات متميزة تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية ودفع الطلبة الى بذل المزيد من الجهد للوصول الى أعلى المراتب، متوجها بأصدق عبارات الشكر والتقدير والعرفان الى وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور حامد العازمي لاهتمامه وتوجيهاته ودعمه المستمر للجامعة».

ودعا الانصاري الى الانتظام في الدراسة من اليوم الأول مع السعي الجاد لاكتساب مختلف المعارف والعلوم ليتحملوا مسؤولية بناء وتنمية وطننا الحبيب الكويت، تقديرا وعرفانا ووفاء لهذا الوطن المعطاء الذي قدم ويقدم الينا الكثير، فكونوا على قدر الثقة ومصدر فخر لجامعتكم التي أكملت مسيرة أكثر من 50 عاما من العطاء.

