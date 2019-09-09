وطن النهار

ودعت الكويت فقيدها الراحل النائب السابق المحامي مشاري محمد العصيمي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 70 عاما.

والراحل العصيمي من مواليد عام 1949 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة الكويت في عام 1972.

وعمل الفقيد بوظيفة وكيل نيابة في مكتب النيابة العامة وباحث قانوني في شركة البترول الوطنية الكويتية في مكتب لندن ومدير ادارة الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وانتخب العصيمي رئيسا لجمعية المحامين الكويتية منذ عام 1988 وحتى عام 1992 وهو عضو اتحاد المحامين العرب. كما انتخب الراحل عضوا في مجلس الأمة في الدورات التشريعية 1992 و1996 و1999 واختير عضوا باللجنة التشريعية في مجلس الأمة منذ عام 1992 وحتى عام 2003 وعضوا في لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة منذ عام 1994 وحتى عام 2002.

