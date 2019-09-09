وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية أمس الأحد استمرار عملية تسلم اقرارات الذمة المالية للمشمولين بنظام الذمة المالية تعزيزا لنزاهة مسؤولي الدولة وتفاديا لعقوبات التأخير بتقديم الاقرار.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد بوزبر لـ (كونا) ضرورة التزام الفئات الواردة في المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بالمواعيد المحددة قانونا لتقديم اقرارات الذمة المالية وذلك تفاديا لعقوبات التأخير في تقديم الاقرار التي يصل مداها للحبس والعزل من الوظيفة.

وقال بوزبر ان المادة تنص على «تقديم الخاضعين للاقرار الأول خلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب وتحديث الاقرار خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي من منصبه والاقرار النهائي خلال 90 يوما من تاريخ ترك المنصب أو زوال الصفة». وأشار الى ضرورة معرفة تاريخ تحديث الاقرار وتحميل نماذج تسجيل البيانات واقرار الذمة المالية عبر موقع الهيئة الالكتروني واستكمال تعبئتها شخصيا وتقديمها للهيئة في المواعيد المحددة.

