وطن النهار

استقبل وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء جمال محمد الذياب، في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس الوطني السفير لي مينغ قانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت والوفد العسكري المرافق برئاسة نائب رئيس أركان قوات الشرطة المسلحة الصينية العميد زو جيليانغ.

ورحب اللواء الذياب بالوفد، ونقل اليهم تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، مبديا سعادته بالتعاون التدريبي القائم واقامة الدورات المشتركة.

وناقش اللقاء سبل تفعيل التعاون في المجالين العسكري والأمني في اطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية.

حضر اللقاء المعاون للشؤون المالية وادارة الموارد العميد رياض محمد طواري، والمعاون للاسناد الاداري العميد الركن طلاع عبدالرزاق قدير، وقائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد.

